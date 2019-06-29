Останки 25 советских участников битвы на Халкин-Голе захоронили в Монголии

Российский поисковый отряд с почестями захоронил останки 25 бойцов Красной армии, которые погибли 80 лет назад во время сражений с японскими войсками у реки Халкин-Гол.

«Мы установили плиту, на которой увековечены имена девяти человек: на ней высечены их фамилии, имена и отчества, воинские звания и краткая история - за что поставлен этот памятник», - цитирует ТАСС начальника штаба поискового отряда Игоря Сеченова.

Кроме того, были похоронены ранее найденные останки воинов, которые по разным причинам нельзя было предать земле раньше. Суммарно поисковики захоронили 25 красноармейцев.

По словам Сеченова, российское посольство планирует установить на месте братской могилы памятник.