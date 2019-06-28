Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
На форуме «Армия-2019» обнародовали рассекреченные Министерством обороны РФ документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
Главное ракетно-артиллерийское управление представило материалы испытаний образцов стрелкового оружия в 1943-1945 годах. В том числе показаны образцы инструкции старшего сержанта Калашникова.
Часть из документов - это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов. На форуме показали отчет испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. По словам начальника Главного ракетно-артиллерийского управления, генерал-лейтенанта Николая Паршина, развитие автоматов и стрелкового оружия могло пойти по другому пути, если бы конструктор не умер в возрасте 36 лет.
«Один из документов - это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм», - сообщил «Звезде» Паршин.