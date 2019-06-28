Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»

Часть из документов - это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов. На форуме показали отчет испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. По словам начальника Главного ракетно-артиллерийского управления, генерал-лейтенанта Николая Паршина, развитие автоматов и стрелкового оружия могло пойти по другому пути, если бы конструктор не умер в возрасте 36 лет.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.