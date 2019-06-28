В Минобороны рассказали, как советские солдаты помогали берлинцам в 1945-м

Советский Союз оказывал во время и после войны помощь многим европейским странам. Но сегодня, вместо благодарности, из-за фальсификации истории советских солдат обвиняют в военных преступлениях. Об этом «Звезде» заявил начальник Института Военной истории Военной Академии Генерального Штаба Иван Басик.

«Наша страна находилась в руинах, люди недоедали, но вместе с тем, в ходе освобождения Польши мы помогали им продовольствием», - отметил он.

«Если бы не 45 тысяч голов рогатого скота, то к 1947 году поляки не пили бы молоко, не жалея об этом. Когда мы в мае 1945 года взяли Берлин, за то, что наши солдаты отдавали пирожки и муку его жителям, мы получили заявления европейских и американских авторов о том, что наши солдаты повсеместно занимались изнасилованиями и другими военными преступлениями», - добавил Басик.

Кроме того, он подчеркнул, что зачастую в этих сочинениях цифры таких «инцидентов» завышены в несколько раз.