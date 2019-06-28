Памятники погибшим в Аргуновском ущелье бойцам открыли в Старой Руссе

В Старой Руссе Новгородской области открыли бюсты кавалеров ордена Мужества гвардии рядовых Валентина Савина и Игоря Попова. Это бойцы знаменитой 6-й роты, погибшие 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в Чечне. На высоте 776 рота приняла неравный бой с боевиками.

Бюсты появились на улице Тахирова в сквере 55-летия Победы, передает RG.ru. Он был создан местными жителями, а потом там появилась мемориальная зона по увековечиванию погибших в Великую Отечественную войну и в военных конфликтах. Бюсты появились в сквере благодаря федеральному проекту. Согласно ему, в честь 20-летия подвига десантников установят 75 таких памятников.

Первый бюст этого проекта появился в 2018 году в городе Холм Новгородской области. Там поставили памятник младшему сержанту 6-й роты Евгению Исакову. Всего в Аргуновском ущелье погибли шестеро новгородцев. Памятники всем появятся до конца года в Новгородской области.