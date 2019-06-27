Дворец бронзового века нашли на дне водохранилица в Ираке

На севере Месопотамии нашли руины дворца бронзового века. Находку обнаружила группа международных археологов, сообщили в Тюбингенском университете Германии. Находка датируется II тысячелетием до нашей эры.

Дворец нашли вод водой Мосульского водохранилища на севере Ирака. Раскопки стали возможными после того, как из-за засухи уровень воды упал. До этого более 30 лет дворец был затоплен.

Ивана Пульиз из Тюбингена сообщила, что была найдена стенная роспись, фрески в красных и синих тонах, а также напольная плитка из кирпича. Сообщается, что комплекс мог относиться к царству Митанни XV-XIV века до нашей эры, располагавшегося в северной части Месопотамии.