В Польше открыли люк, за которым может находиться Янтарная комната

В лесу в районе польских Мамерок открыли люк в тоннель, где может находиться украденная нацистами Янтарная комната. Сотрудники музея Второй мировой войны уже искали ее на месте бывшего штаба командования сухопутными войсками Германии.

Дверь в засыпанном техническом колодце удалось найти благодаря недавно приобретенному георадару. Ее никто не открывал со времен Второй мировой войны. Путь обследовали с помощью видеокамеры.

«Мы убедились в том, что опасности нет и нам не нужно вызывать саперов», - цитирует РИА Новости представителя музея Бартоломея Плебаньчика.

Сотрудники музея рассчитывают найти за дверью Янтарную комнату. В ближайшее время обследование помещения продолжат.

Янтарная комната была жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. В 1941 году немцы вывезли ее в Кенигсберг, а незадолго до его штурма в 1945 году комната пропала.