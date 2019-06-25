Астрономические артефакты возрастом пять тысяч лет нашли в Китае

Китайские исследователи обнаружили в провинции Хэнань девять древних керамических емкостей, возраст которых насчитывает около пяти тысяч лет. Предположительно, их использовали для астрономических наблюдений. Об этом заявило китайское агентство Xinhua.

Археологи уверены, что это самая древняя находка из всех встречавшихся аналогов в Восточной Азии. Ранее считалось, что такие приборы использовались гораздо позже - около 4,2 тысяч лет назад.

Во время раскопок на месте древних развалин городища Цинтай около города Чжэнчжоу специалисты из Академии наук Китая, Института истории общественных наук КНР, Академии общественных наук и национального музейного комплекса «Гугун» провели экспертизу находок, которые когда-то были частями единой модели по наблюдению за созвездием Большая Медведица.

По данным экспертов, раньше люди использовали данные приборы для определения точных дат жертвоприношений, проведения разных религиозных ритуалов. Найденные артефакты относятся к позднему периоду неолитической культуры Яншао (пять-три тысячи лет до н.э.), представители которой заселяли большую территорию от центрального течения реки Хуанхэ до Тибетского нагорья на западе, пишет ТАСС.