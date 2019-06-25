В Минобороны РФ объяснили, как западные СМИ «промывают мозги» и искажают историю

Западные СМИ зачастую искажают историю, чтобы молодое поколение забывало о том, что для них сделали их предки. Такую точку зрения в интервью телеканалу «Звезда» высказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, когда на улицах Парижа был проведен опрос о Второй Мировой войне, то оказалось, что почти никто из его жителей не знает о роли СССР в победе над фашизмом, а большинство полагает, что главную роль в ней сыграли США.

«Это откровенное промывание мозгов и фальсификация истории», - сказал Картаполов.

По его словам, это делается для того, чтобы молодое поколение забыло о том, что для них сделали их предки.

«Если нас пытаются душить пропагандой, мы должны принимать ответные меры. СМИ - это, по-сути, площадка для влияния на сознание. СМИ - это, по-сути, оружие массового поражения», - сказал замминистра.

Полную версию интервью с заместителем министра обороны РФ Андреем Картаполовым смотрите на канале «Звезды» в YouTube.