Женский взгляд: история летчицы-штурмана, прошедшей Войну в женском авиаполку

В 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, которая отмечалась 22 июня, агентство Sputnik разыскало единственную из ныне живущих женщин-ветеранов 125-го Гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Галина Брок-Бельцова даже не мечтала служить в авиации, но вошла в девятку из 400 претенденток, которых отобрали для обучения на новейших военных самолетах 1940-х годов, чтобы в будущем войти в состав 125-го авиационного полка. Это - одна из трех женских авиационных частей, существовавших в то время в СССР.

Когда началась война, Галине было всего 16 лет. Она заканчивала десятый класс и планировала работать в геологоразведочной сфере. Но в военкомате по добровольному заявлению «Возьмите на фронт» самых лучших после проверки отобрали в авиацию. В Московском авиационном училище девушки окончили ускоренный курс военной метеорологии, а затем только девять из них попали в полк.

«Уезжаем… Под Куйбышев, в Сызрань, (идет) переучивание. Оттуда - Йошкар-Ола, Марий Эл, завершение (тренировок) на новейшей технике - пикирующем бомбардировщике. Учеба (шла) год, мы прошли, изучили и летали на трех типах самолетов - сначала Туполев ТБ-3, тяжелый бомбардировщик; за ним - СБ-2, скоростной бомбардировщик; и в завершение программы переучивания - пикирующий бомбардировщик Пе-2», - рассказывает ветеран.

Пе-2, прозванный в ВВС СССР «Пешкой», мог пикировать непосредственно на выбранную цель, что существенно повышало точность бомбометания и снижало риск попадания под зенитный огонь противника. Это был самый лучший бомбардировщик в составе Красной армии.

«Воздушная война с врагом была выиграна из-за того, что (Владимир) Петляков к началу войны создал этот потрясающий самолет, который назвали победителем Великой Отечественной войны… воздушной (ее части)», - вспоминает Галина Павловна.

При этом управлять бомбардировщиком было непросто, особенно на фронтовых аэродромах, полностью покрытых снегом. Но все девять летчиц, закончивших переобучение, показали себя отлично и вылетели на фронт. Во Франции женскому дневному авиаполку даже посвятили книгу, в которой Галину Брок-Бельцову и ее боевых подруг назвали «дневными фуриями», восхищаясь их отвагой и преданностью своему делу.

«Тогда мы не задумывались, какая служба для кого считается военной, для кого - обязательной и необходимой. Война! Москву бомбят! Москва в баррикадах. Кругом плакаты "Окна ТАСС" - "Чем ты помог фронту?" Вся страна встала на защиту. Не только мужчины, женщины, девчонки и мальчишки - дети, старики работали у станков с лозунгом "Все для фронта, все для победы!"», - делится Брок-Бельцова.

Во время войны Галина Брок встретила и свою любовь. Во время тренировок на аэродроме Йошкар-Олы она познакомилась с командиром эскадрильи Георгием Бельцовым. Он занимался обучением девушки-штурмана мастерству управления Пе-2. Всю войну они переписывались. А через полгода после ее окончания встретились, и Галина получила предложение руки и сердца.

После войны Галину, которая была в звании старшего лейтенанта, пригласили работать на советскую контрразвездку. Сегодня Галина Павловна - пенсионерка с 30-летним стажем. Она является вице-президентом Союза женщин летных специальностей «Авиатрисса». И каждый год присутствует на параде Победы на Красной площади на правах почетного гостя, наблюдая за военным праздником с другими ветеранами и высшими лицами России.