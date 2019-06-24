Останки 400 человек обнаружили под Новгородом на месте расстрелов в годы Войны

Останки более 400 человек обнаружили у населенного пункта Жестяная Горка в Новгородской области. Там проходили массовые расстрелы в годы Великой Отечественной войны.

«Здесь немецко-фашистские захватчики уничтожали население нашей страны. Эти преступления не имеют срока давности, поэтому расследование продолжается и сегодня. Каждый участник следственных действий через себя пропускает боль и горечь, масштабы этого конвейера смерти. На этом небольшом участке за месяц обнаружено уже 400 погибших, и среди них дети», - сказал руководитель следственного управления СК РФ по Новгородской области Николай Коннов.

На месте расстрелов 1942-43 годов пройдут масштабные исследования. После завершения работ там появится мемориал.

Захоронения времен Великой Отечественной войны обнаружили этой весной у деревни Жестяная Горка поисковики экспедиции «Долины».