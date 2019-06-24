Портреты солдат, сделанные фронтовым художником, «оживили» с помощью компьютера

В Сызрани племянник военного художника Дмитрия Фомина разыскивает людей, которые изображены на портретах, нарисованных его дядей во время пребывания в госпитале. На них оживают сцены из далекого прошлого: на рисунках запечатлены искалеченные войною солдаты и строгие медсестры.

Дмитрий Фомин родился в 1924 году. Хорошо рисовал он с юности и с отличием закончил техникум. В 1943 году он был призван в армию и после трехмесячного обучения отправлен на белорусский фронт. Во время боя под Гомелем в его левую щеку попала пуля и уже во рту разорвалась. В госпитале Куйбышева врачи с огромными усилиями восстановили его изуродованное лицо (язык и щеку сшили из мышц плеча).

За несколько месяцев до выписки художник попросил мать и сестер принести ему бумагу и карандаши. К концу своего лечения он сделал два альбома с рисунками, на которых изобразил персонал больницы, а также людей, изуродованных войной, в редкие минуты радости.

По словам племянника художника, Юрия Фомина, в первую встречу он даже не узнал дядю.

«Он весь обмотанный, одни глаза только были… но худой был, вообще, страшно. Как сейчас, прямо, вижу, это кожа и кости», - рассказывает Юрий.

Фомин любил давать своим рисункам необычные подписи. Но судьба большинства запечатленных на портретах людей неизвестна. Лишь случайно удалось найти медсестру, работавшую тогда в госпитале, Агнию Фирстову. Агнию узнали жители Сызрани, сейчас ей 96 лет.

Несмотря на то, что с той поры уже прошло больше 70 лет, бывшая медработник помнит подробности ранений одного из солдат:

«Язык напополам его. Говорить он не может - конечно, зияющая рана. Как посмотрит на себя - и в ужасе. Однако, по ее словам, ей было не страшно работать с такими жуткими травмами: "Мы молодые были, нам ничего не страшно"».

С помощью современной компьютерной графики неподвижным рисункам удалось подарить движение, практически оживив их. Так, у одного из запечатленных на бумаге пациентов, начали подрагивать губы и глаза, будто он хочет чем-то поделиться. На другом рисунке хмурый мужчина с усами вдруг заулыбался. Последняя «ожившая» работа - это человек с изуродованным лицом, который переводит взгляд на смотрящего и подмигивает.

Но и без компьютерных технологий в рисунках Дмитрия Фомина живет эпоха и напоминание о том, что была победа, что жизнь продолжается, и будто никто и не умирал. Эту идею художник пытался донести в картинах: пока жива память о людях, живы и они сами.