День памяти и скорби: в России проходят мемориальные мероприятия, посвященные началу ВОВ

Сегодня самая скорбная дата в российской истории. В этот день в 1941 году, ровно в 4 часа утра, войска Вермахта перешли границу Советского союза. Началась Великая отечественная война, которая продлилась 1418 дней.

Траурные церемонии этой ночью проходили по всей стране, но самые масштабные мемориальные мероприятия состоялись в Москве.

Ранним утром из громкоговорителей в Александровском саду прозвучала запись голоса Юрия Левитана. Почти каждый, кто пришел почтить память павших в той войне, знает о ней из книг, фильмов и рассказов родных. Каждый понимает и переживает этот момент по-своему, пытаясь на мгновение представить себя на месте тех, кто в то утро в июне сорок первого ушел на фронт.

«Мне не безразлична история моей страны и поэтому я здесь», - заявляет жительница столицы Анастасия Дедова.

На Крымской набережной почти полторы тысячи свечей. По каждой на один день войны. После того, как свечи зажгли их опустили в реку.

Для участников Великой Отечественной войны каждый из этих 1418 дней тянулся невыносимо долго. Как для мамы Марины Мурашко, которую эвакуировали в последнюю секунду из Брестской области в Москву. Голодные дети, разлученные с родителями оказались на вокзале.

«Когда объявили о начале войны, люди просто бежали. Мама, тогда еще трехлетний ребенок, смотрела на продавца в магазине такими глазами, что она достала два пирожных и просто подала ей. Не было уже ни денег, ничего», - вспоминает Марина Мурашко, пришедшая на Крымскую набережную.

Участники траурных мероприятий признаются, что главное сейчас, не забывать о тех страшных днях. Это не праздник, а горестное напоминание о страшных испытаниях, которые легли на плечи вчерашних мальчишек и девчонок, которых война в одночасье сделала взрослыми.

«Моя бабушка рассказывала, что в тот момент когда началась война, она была молодой женщиной на то время, у нее было ощущение, как будто ее ударили огромной колонкой. Она говорила про ужасные ощущения», - делится своими воспоминаниями Анна Боркова.

Среди пришедших - много волонтеров. Их легко опознать по красным гвоздикам в петлицах. Этой ночью они их продавали, а вырученные деньги пойдут на помощь ветеранам.

«Мне важно, чтобы каждый ветеран получил необходимую помощь, потому что, к сожалению, в помощи нуждаются ветераны, у которых нет достаточно средств, чтобы оплатить реабилитацию, а это стоит огромных средств и очень важно, чтобы им действительно помогали, важно помнить о людях, которые воевали, которые отвоевывали нашу землю», - рассказывает волонтер Анастасия Борисова.

В Калужской области сотнями свечей украсили памятник Воину-освободителю. Наталья Шевчук вспоминает своего деда, который командовал партизанским отрядом. От него остались лишь разрозненные сведения в архивах и несколько фотокарточек.

«Когда я смотрю на эту фотографию, где он с боевыми друзьями, вглядываюсь в эти лица, то вижу сосредоточенные взгляды. Люди, которые понимали ценность жизни. Они видели, как гибли их товарищи, они знали боль утраты. Но, они все равно были готовы отдать свою жизнь за свои семьи за свою родину за будущее поколение», - рассказывает Наталья Шевчук.

В Калининграде несколько сотен человек возложили цветы к мемориалу тысячи двумстам погибшим гвардейцам, это вечный огонь над братской могилой участников штурма Кенигсберга.

Во Владивостоке военные моряки прошли оркестром по улицам города и собрали горсть земли с мест кровопролитных сражений, чтобы отправить в Москву, в Главный храм вооруженных сил России.

«Вот сейчас музыка играла, слезы набегают, тяжело. Нас сейчас обложили со всех сторон, якобы наш народ и не воевал и не наша эта заслуга. Но это все неправда и молодежь об этом знает», - с гордостью говорит пенсионерка Нина Волонецкая.

Только по примерным оценкам, победа далась Советскому Союзу очень дорогой ценой - 27 миллионов жизней. И этот день навсегда останется в стране Днем Памяти и Скорби.