Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин

«Российское историческое общество» опубликовало боевое донесение 1-го Украинского фронта от 3 мая 1945 г. № 00145 Сталину об овладении г. Берлин. В электронном виде документ опубликован на сайте общества.

«Войска фронта сегодня, 2 мая 1945 года, после девятидневных уличных боев, полностью овладели юго-западнымии центральными районами г. Берлин (в пределах установленной для фронта разградлинии) и совместно с войсками Белорусского фронта овладели г. Берлин», - говорится в документе, под которым стоит подпись маршала Ивана Конева.

В сообщении говорится, что в ходе операции захвачено 37 танков, 150 орудий и большое количество другого вооружения и военного имущества, 34 тысячи пленных, солдат и офицеров.

© Боевое донесение 1-го Украинского фронта от 3 мая 1945 г. № 00145 Сталину об овладении г. Берлин Минобороны РФ

Берлинская стратегическая наступательная операция — одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий. Продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Ее завершающей частью стал штурм Берлина, который продолжался с 25 апреля по 2 мая.

© Боевое донесение 1-го Украинского фронта от 3 мая 1945 г. № 00145 Сталину об овладении г. Берлин Минобороны РФ

Оборона города была тщательно продумана и отлично подготовлена. В основе лежала система сильного огня, опорных пунктов и узлов сопротивления. В Берлине было организовано пять секторов обороны, восемь по окружности и один в центре, и чем ближе к центру города, превращенному в огромную крепость, тем оборона становилась плотнее.

Командованием Красной Армии был применен опыт штурмовых групп, который был проверен еще в Сталинградской битве. В результате сложнейших и ожесточенных боев, к 28 апреля в руках защитников осталась только центральная часть города, которая простреливалась со всех сторон советской артиллерией. Ранним утром 1 мая над рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии.

1 мая, в 03:30 ночи в штаб 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова прибыл начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Ганс Кребс. Он передал Маршалу Чуйкову предложение от нового правительства Германии заключить перемирие.

Это предложение по телефону было передано Жуковым в Москву Иосифу Сталину, однако он подтвердил свое категоричное требование о безоговорочной капитуляции. Это требование было отклонено новым правительством Германии, и советские войска возобновили штурм города.

Ночью 2 мая радиостанциями 1-го Белорусского фронта было получено сообщение на русском языке с просьбой о прекращении огня и о том, что на Потсдамский мост высылаются парламентеры.

Прибывший на место немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга сообщил о готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление. Вейдлинг сдался в плен в 6 часов утра 2 мая.

Через час им был подписан приказ о капитуляции, который доводился до частей противника в центре города с помощью громкоговорителей. Сопротивление постепенно прекращалось, и к концу дня была очищена центральная часть города. Отдельные немецкие части, не пожелавшие сдаваться в плен, пытались прорваться на запад, но большей частью были уничтожены или рассеяны.