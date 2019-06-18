Чернобыльский дайвер: инженер рассказал о спуске в радиоактивный бассейн под реактором АЭС
Бывший сотрудник Чернобыльской атомной электростанции, инженер Алексей Ананенко помог не стать катастрофе еще более ужасающей, спустившись прямиком под взорвавшийся реактор. Его задачей было спустить накопившуюся радиоактивную воду и не допустить непредсказуемых последствий и без того серьезной катастрофы.
Сейчас Ананенко живет в Киеве и настаивает на том, что он не сделал ничего героического. По словам инженера, выбора в тот момент не было никакого.
«Я никогда не чувствовал себя героем. Я делал свою работу», - сказал мужчина.
Он сравнил тот день с аналогичным сюжетом в сериале «Чернобыль» производства HBO. Ананенко был одним из трех участников операции и отметил, что в ленте показаны и соответствующие реальной истории обстоятельства, и художественный вымысел. В частности, в ленте мужчины вызвались на опасное задание самостоятельно, в отличие от реальной ситуации.
«Мне было приказано пойти туда, поэтому я пошел», - сказал Ананенко.
Вместе с ним под реактор спускались его коллеги, Валерий Беспалов и Борис Баранов. Втроем они прошли по затопленным коридорам до самого бассейна с радиацией. Инженер рассказал, что страха в тот момент у него не было.
Мужчины были защищены только водолазным снаряжением и респираторами, поэтому старались передвигаться как можно быстрее, чтобы полученная доза облучения оказалась как можно меньше. Когда они добрались до пункта назначения, они сразу же открыли резервуар и услышали звук сливающейся радиоактивной воды.
Один из двух коллег Ананенко, Баранов, умер в 2005 году. Валерий Беспалов жив по сей день и живет неподалеку от Ананенко. Об этом сообщает France24.
Серьезных проблем со здоровьем инженер, несмотря ни на что, не испытывал. Мужчина продолжил работать в ядерной сфере вплоть до 2017 года. Он награжден орденами и медалями. Сейчас Ананенко получает ежемесячную пенсию как один из ликвидаторов чернобыльской катастрофы.