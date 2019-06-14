В Курской области в годовщину начала Войны откроют часовню

В Подмосковье в деревне Вырубово произвели погрузку для транспортировки часовни, которая была построена в рамках проекта ветеранов военной контрразведки «Молчаливое эхо войны». Сооружение будет установлено в поселке Поныри в Курской области в границах территории Мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги».

Как рассказал генеральный директор компании-изготовителя Александр Казаров, часовня готовилась три месяца, в течение подготовки были произведены все необходимые мероприятия по производству основных элементов часовни, обработки для многолетней службы мрамора, а также производство икон и других декоративных элементов.

«Сначала подбирались материалы, изготавливались элементы часовни, потом производили шлифовку, пропитку и подготовку к транспортировке», - добавил он.

Часовню в память о защитниках Отечества, тружениках тыла, павших и пропавших без вести на фронтах ВОВ в ходе Курской битвы откроют 22 июня, в годовщину 78-летия с начала Великой Отечественной войны.

Планируется, что на открытие часовни приедут делегации Минобороны РФ, ФСБ России, также будут присутствовать администрации Курской области и Поныровского района. Кроме того, на открытие прибудут ветераны Великой Отечественной войны, представители РПЦ, Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», военнослужащие Западного военного округа, Росгвардии и другие.