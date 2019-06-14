«Дорога памяти»: внучка ветерана о том, как он прошел через два немецких концлагеря и выжил

Рядовой Жабин, отправившись в разведку, попал под плотный артиллерийский огонь и получил контузию. Вместе с тысячью других пленных он попал в концентрационный лагерь. Через некоторое время Жабин выбрал удачный момент и совершил побег.

Он бродил по лесам с надеждой встретить партизан, пока не наткнулся на русскую деревню. Но пришли каратели, и вместе с другими ее жителями он попал в печально известный филиал Бухенвальда. Это был международный трудовой лагерь.

Его узников освободили в 1945 году. Советские военные пришли после американцев. Жабина поместили в фильтрационный пункт, он прошел допрос, после чего его отправили дослуживать в Чехословакию.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. В роли рассказчиков выступают потомки фронтовиков. Каждое интервью уникально и рассказывает о реальных событиях. Задача - показать как можно больше разноплановых историй и богатую палитру человеческих судеб.

Не важно, какое у человека звание, военнослужащий он или гражданский, священник или солист Большого театра, врач, токарь или писатель, спортсмен, узник концлагерей. Не важна и национальность. Русские, армяне, грузины, украинцы, молдаване. Все эти люди достойны, чтобы о них помнили. В одном строю все - от рядовых до маршалов.