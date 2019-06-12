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Мужество, вошедшее в историю: главные и ранее неизвестные факты о марш-броске на Приштину

Юлия Шатилова
10:20 12.06.2019
О том, как встречали наших десантников на Балканах и что позволило избежать войны, вспоминают корреспондент «Звезды» Юлия Шатилова и непосредственные участники и очевидцы тех событий.
© Видео: ТРК "Звезда"

Сегодня исполняется ровно 20 лет одной из самых секретных и легендарных спецопераций российской армии. Сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил марш-бросок на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года и захватил аэродром Слатина, чтобы обеспечить высадку основных сил миротворческого контингента Российской Федерации.

О том, как встречали наших десантников на Балканах и что позволило избежать войны, вспоминают корреспондент «Звезды» Юлия Шатилова и непосредственные участники и очевидцы тех событий.

Среди прочих «Звезде» удалось поговорить с профессором Сасой Джикичем, который назначил встречу со съемочной группой в самом центре Белграда. Это было сделано не случайно: именно там находится так называемая стена плача, на которой размещены снимки тысяч людей. Их убили и похитили на территории Косово албанские банды, начиная с 1998 года. И сегодня это - незаживающая рана в сердце каждого серба.

«Я многих здесь знаю. Вот отец Харитон - его похитили и через полгода нашли уже с отрезанной головой», - рассказывает профессор.

В июне 1999 года Саса Джикич жил в Приштине, а в ночь с 11 на 12 июня того года он вместе с сыном стоял на пыльной дороге с тысячами других сербов и ждал появления российских БТР. Когда боевые машины показались, радости собравшихся не было предела - женщины плакали, мужчины стреляли в воздух. Всюду - наши флаги и плакаты «Добро пожаловать, русские братья».

«Последние 30 километров танки проезжали несколько часов, потому что творилось что-то невообразимое: люди буквально бросались под колеса, несли еду и местную водку - ракию. Мы тогда верили: русские здесь и нас спасут!», - вспоминает Джикич.

Чтобы понимать, почему сербы так ликовали при виде российских десантников, достаточно вспомнить, какой кошмар там тогда творился. В марте 1999 года НАТО без согласия Совета Безопасности ООН начало бомбить Югославию.

«В начале 90-х сербы были западной пропагандой расчеловечены, и у сербов была очень устойчивая репутация плохих парней. То есть их воспринимали как военных преступников, агрессоров на собственной территории. Ну и, фактически, их не считали за людей», - отмечает военный историк Михаил Поликарпов.

Формальной причиной вмешательства НАТО стали якобы имевшие место «этнические чистки» со стороны сербов в отношении албанцев, хотя все было с точностью до наоборот.

«Вначале даже американцы называли Армию освобождения Косово не иначе как террористами. Но потом, когда им стало это выгодно, те же самые албанские бандиты вдруг стали борцами за свободу. И им разрешили все - и убивать, и похищать людей», - объясняет председатель Временного исполнительного вече Косово в 1999 году Зоран Анджелкович.

Анджелкович уверен, что истинной целью союзников был развал сильной на тот момент Югославии.

«У НАТО был план раздробить Югославию на восемь частей, потому что маленькими странами проще управлять. И им это, увы, удалось», - подчеркивает он.

Десятого июня в НАТО закончили бомбить Югославию и готовились к вводу войск альянса. В этот момент Россия, которая так и не смогла дипломатией остановить бомбежки, решилась сделать «ход конем» и восстановить ускользающий контроль над ситуацией.

Старший сержант Денис Тарасов вспоминает, как они поняли, что идут в Приштину.

«Ощущения такие... перемешанные со страхом. И страх в груди, и волнение, и в то же время и гордость», - говорит он.

Операция держалась в строжайшей тайне, поскольку в Боснии нашими соседями по базе были американцы. Любые перемещения отслеживались их разведкой, вспоминает герой России генерал-лейтенант Николай Игнатов. Это он принял решение отвлекать внимание американцев.

«Первый раз подняли по тревоге и вывели войска на полевой аэродром. На следующий день я снова поднимаю по тревоге, потом еще раз по тревоге, и в конечном счете они перестали уже обращать внимание», - раскрыл детали операции Игнатов.

Тем временем 200 десантников на 15 БТР и 35 автомобилях на всех парах неслись в Косово, чтобы утром 12 июня занять аэропорт Слатина - важный стратегический объект. Только спустя несколько часов американцы поняли, куда так гонят русские. Натовцы болезненно отреагировали на подобные новости - к Слатине подошли британские джипы и танки.

Главком объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк требовал, чтобы те захватили аэродром. Однако британский генерал Майкл Джексон, к счастью, не собирался начинать третью мировую, несмотря на окрики сверху.

«Если бы не возобладал этот разум, то началась бы действительно война. Это мировая война, потому что войска НАТО и Российской Федерации. Тут другого ничего и не было бы», - добавляет Игнатов.

Юнус-Бек Евкуров, президент Ингушетии, 20 лет назад был одним из тех, кто командовал нашим батальоном. Он говорит, что тот бросок стал победой России.

«Этот марш-бросок, само движение - оно приобрело второе дыхание не только для армии, а вообще для всего населения. И как люди загордились - и те, кто в метро и везде всегда ругал человека в форме, тут уже начали понимать, что все-таки есть Вооруженные силы», - отмечает Евкуров.

Герои того броска на Приштину говорят, что 12 июня 1999 года они не забудут никогда. Но сегодня, когда России удалось вернуть себе авторитет на международной арене, все было бы по-другому, все-таки многое изменилось за 20 лет.

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