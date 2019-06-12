Немецкий поисковик назвал возможное местонахождение Янтарной комнаты

Янтарная комната не может быть спрятана в Польше по нескольким причинам, вероятно, она находится в одном из подземных убежищ Германии, считает немецкий поисковик, профессор химии Карл-Хайнц Кляйне.

«Если мы найдем Янтарную комнату, то она будет однозначно принадлежать России. Конечно, мы договоримся о том, чтобы в первый раз она была выставлена в Германии. Но собственник - это Россия», - цитирует РИА Новости Кляйне.

Группа поисковика уже около десяти лет ведет исследования в немецком городе Вупперталь, где, по их мнению, и заканчиваются следы Янтарной комнаты. Ее пропажу связывают с обер-президентом Восточной Пруссии и рейхскомиссаром Украины Эрихом Кохом.

Как рассказал Кляйне, Кох был одним из самых богатых нацистов. Он грабил музеи в восточноевропейской части и считал украденное своей собственностью. В 1944 году Янтарная комната была отправлена из Кенигсберга (сегодня Калининград) в сторону Германии предположительно на поезде, а Кох был железнодорожником.

Немецкий поисковик считает, что для перевозки такого ценного груза никто бы не воспользовался бы грузовиками, поэтому Янтарную комнату могли перевезти только по железной дороге.

«Кох хотел пользоваться награбленным. Он же не знал тогда, что война проиграна и что он больше никогда не увидит своих реликвий. Он считал их собственным имуществом. Так зачем же было отправлять его в Польшу или еще куда-то? Я уверен, что Янтарная комната находится в Вуппертале», - уверен Кляйне.

Ранее директор музея Второй мировой войны в польском городе Мамерки Бартоломей Плебаньчик заявил, что на территории поселения обнаружен вход в тоннель, в котором может быть скрыта Янтарная комната. Тоннель будет открыт в конце июня 2019 года.