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В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года

Валентина Пескова
03:14 12.06.2019
Сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия.
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
© Фото: Якутин РИА Новости

Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал «Звезде» о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года. По словам Игнатова, 9 июня на него вышел начальник Генерального штаба и устно поставил задачу совершить марш, захватив аэродром Слатина, чтобы обеспечить высадку основных сил миротворческого контингента Российской Федерации.

Согласно полученному заданию, в ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, который входил в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия и занял стратегически важный объект - аэродром Слатина. При этом российские десантники на несколько часов опередили танковые колонны войск НАТО. После этого в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №1244, указом президента России и подписанными министрами обороны РФ и США «Согласованными пунктами Российского участия в силах КФОР» (Kosovo Force, KFOR) было принято решение о направлении в Косово воинского контингента ВС РФ.

«Мы знали, что ни по воздуху, ни морем, ни железной дорогой ни одна страна не пропускала РФ в зону, где выполнялись миротворческие задачи в Косово. И то, что заняли этот аэродром, позволило руководству страны решить многие вопросы, в том числе по пропуску наших войск по воздуху», - рассказал Игнатов.

По его словам, после пересечения границы пришел письменный приказ дойти до границы и войти в Косово во взаимодействии с силами НАТО.

«Приказа письменного не было до тех пор, пока не пересекли границу. Колонна немного задергалась. Получили распоряжение по телефону "стоять, развернуть, назад, и во взаимодействии с войсками НАТО выйти на аэродром Слатина". Это было невозможно, потому что колонна двигалась по серпантину. Когда мы с командиром батальона переговорили, какая у него возможность есть, он сказал, что вроде бы нет никакой», - сказал Игнатов.

Он добавил, что после пересечения границы войскам НАТО в регионе была поставлена задача уничтожить российскую бригаду в своей зоне ответственности. Однако, по словам генерал-лейтенанта, американские военные не стали открывать огонь по российским миротворцам, и десантники вошли в аэропорт Слатина через зону ответственности США.

Игнатов сообщил, что уже 12 июня начальник Генерального штаба позвонил и сказал, что всех участников марш-броска наградят государственными наградами.

Первые подразделения международных сил под руководством НАТО - КФОР вошли в регион 12 июня 1999 года. Изначально численность КФОР составляла около 50 тысяч человек. В начале 2002 года контингент был сокращен до 39 тысяч, к концу 2003 года - до 17,5 тысячи военнослужащих. Косово было поделено на пять зон ответственности: американскую, английскую, итальянскую, немецкую и французскую.

Ранее о том, как 20 лет назад батальон российских десантников установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной, рассказал экс-глава ВДВ Георгий Шпак.

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