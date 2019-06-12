Как изменились задачи десантников, участвовавших в марш-броске на Приштину

20 лет назад, в ночь с 11 на 12 июня 1999 года, сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил марш-бросок на Приштину. Начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации (с 2008 г.), Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов объяснил «Звезде», как изменились задачи, которые ставили перед участниками тех событий.

«Задача наша первоначальная была - занять аэродром и обеспечить высадку наших главных сил на аэродром Слатина для выполнения задач миротворческой операции», - заявил Игнатов в программе «Между тем».

Но российские войска не пропускало ни одно государство. Поэтому батальону, который отправился на аэродром Слатина пришлось задержаться дольше, чем на неделю, пока не прибудут основные силы.

«Уже когда они вышли на аэродром, по телевизору показывают, как с территории Македонии и Албании на вертолетах подвязанная техника - в направлении аэродрома Слатина. Вот почему они заняли взлетно-посадочную полосу, чтобы иностранные самолеты не могли приземлиться на этой полосе», - объяснил Игнатов.

Подготовка к марш-броску на Приштину проходила в режиме строгой секретности. В Боснии соседями российских десантников по базе были американцы. Любые перемещения отслеживались их разведкой, поэтому внимание пришлось отвлекать. И марш-бросок для США неожиданностью.