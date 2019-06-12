«Возвратиться нельзя, там серпантин»: как батальон российских десантников занял аэродром Слатина

Сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил марш-бросок на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года и захватил аэродром Слатина, чтобы обеспечить высадку основных сил миротворческого контингента Российской Федерации. Операция проводилась в тайне от войск НАТО. Но по пути батальон почти развернули. Начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации (с 2008 г.), Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал «Звезде», почему российская колонная первой прибыла на аэродром Слатина.

«Когда батальон пересек границу по реке Дрина и уже подходил к Белграду с российскими флагами. С пограничниками до этого было организовано взаимодействие с той и другой стороны. С военной полицией сербской была договоренность, они брали под сопровождение нашу колонну. И когда уже в Белград вошла колонна, мимо Белграда она пошла, меня вызывает к телефону командир дивизии и говорит: "Николай, а где бригада?" - "На месте". - "Как на месте? Вот показывают по телевизору, что российские десантники идут мимо Белграда. Николай, что ты наделал?" - "Господин генерал, приказ есть приказ. Мы приказы не обсуждаем. То есть я ему вспомнил генерала Крстича"», - объяснил Игнатов.

Когда батальон десантников уже пересек границу Косово, поступил звонок из Москвы. Поступило распоряжение вернуть колонну на границу и войти на аэродром одновременно с натовскими войсками.

«Я связался с командиром батальона. Он говорит: "Конечно, возвратиться нельзя. Там серпантин". И попробуй по серпантину развернуть колонну. Это 43 единицы, из них 16 единиц БТР, ведь еще колесная техника шла другая - обеспечивающая. Я говорю: "Давай вперед. Занять, выполнять задачу". И он пошел дальше», - рассказал Игнатов в программе «Между тем».

На аэродром батальон вышел в 5 утра они вышли на аэродром. Десантники заняли его, обеспечили охрану и оборону.