«Привести все в порядок»: как удалось сохранить в секрете подготовку к броску на Приштину

В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной. Начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации (с 2008 г.), Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал «Звезде», как операцию удалось сохранить в секрете от войск НАТО.

«На меня вышел начальник Генерального штаба, генерал армии Квашнин. Он у меня спросил про обстановку, если поехать, допустим, в Косово. Я говорю: "Обстановка серьезная". Бомбардировки шли. Там люди на мостах стояли, взявшись за руки. Мы очень серьезно поддерживали сербов. Я ему все доложил. Он говорит, просчитай, какой маршрут, сколько нужно времени по принятию решения, чтобы совершить марш в Косово на аэропорт Приштина. Это наш разговор по телефону. Мы обстановку отслеживаем, уже вот-вот. И я понимаю со слов начальника Генерального штаба, что это не просто так было», - рассказал Игнатов в программе «Между тем».

Нужно было начинать готовить технику и войско. Игнатов отметил, что на территории первой воздушно-десантной бригады РФ располагался и разведывательный батальон США, от которого подготовку необходимо было держать в тайне.

«Техника у нас была двойного комплекта: гусеницы стояли и колеса стояли, то есть бронетранспортеры, на которых в повседневной жизни мы выполняли задачи. А гусеницы стояли с 96-го года, их не использовали. А что такое гусеничная машина, броня, стоит и не двигалась - это очень страшно», - объяснил Игнатов.

Поэтому на следующий день войско было поднято по тревоге и выведено на полевой аэродром Биелины. Была поставлена задача привести всю технику в исправное состояние.

«Меня срочно вызывают на связь, я подхожу. Командир дивизии у меня спросил, что такое. Я говорю: "Вы знаете, глядя на ваши места дислокации, как у вас все организовано, защищено, личный состав и так далее, у меня в этом вопросе вопросы никак не решены. Поэтому я решил сделать так, как у вас, решил привести все в порядок"», - вспоминает Игнатов.

Войско поднимали по тревоге около 4-5 раз, и батальон США уже перестал обращать на это внимание.

«И кроме того, в выходные дни, чтобы и у своего личного состава напряжение снять, как бы развлечь его и показать американцам, они все время вместе с нами были, мы устраивали спортивные праздники прям на плацу», - рассказал Игнатов.

За два дня до марш-броска ему позвонил начальник Генштаба и спросил о готовности. Было решено, что в нем примут участие 200 человек.

«10 числа после обеда мне звонит начальник Генерального штаба: "Получай задачу, теоретически, захватить аэродром Слатина, обеспечить высадку посадочного десанта из Российской Федерации любой ценой". Я говорю: "Пожалуйста, мне приказ. Я же военный человек, мне нужен письменный приказ, чтобы я мог исполнить его. А пока было все в теоретическом плане"», - добавил генерал-лейтенант.

Ранее он рассказал, какие провокации устраивали войска НАТО российским десантникам, входившим в состав миротворческого контингента.