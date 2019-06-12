«Посадили в вертолет и отправили в Гаагу»: какие провокации устраивали российским десантникам перед броском на Приштину

Двадцать лет назад, в ночь на 12 июня 1999 года, батальон российских десантников установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной. Это одна из самых секретных и легендарных операций российской армии. Участник тех событий, начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации (с 2008 г.), Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал, какие провокации устраивали войска НАТО российским десантникам, входившим в состав миротворческого контингента.

По словам Игнатова, первая воздушно-десантная бригада РФ находилась в центральной и северо-восточной части Республики Сербской и Мусульмано-хорватской федерации. Натовские воска создавали определенные провокации, настраивали местное население.

«Один из примеров можно сказать. В Гааге международный суд, у них имеется список военных преступников. И один из них был генерал Крстич. Это командир пятого армейского корпуса войск Республики Сербской. И в один из дней он поехал в город Брчко, в зону ответственности российской бригады. Как только пересек границу американской зоны ответственности, они сделали провокацию такого образа», - заявил Игнатов в программе «Между тем» на «Звезде».

Он добавил, что над его машиной, в которой он ехал с семьей, летели два вертолета «Апач». Как только он въехал в российскую зону ответственности, на автомобиль была наброшена масксеть, а Кристича посадили в вертолет и отправили в Гаагу.

«Я бы этого не знал, потому что зона ответственности - 750 квадратных километров. Но я разобрался в этом вопросе, заявили протест. Командир дивизии, он мне сказал: "Ну понимаешь, это же приказ, я его выполнил"», - добавил Игнатов.

Ранее о том, как 20 лет назад батальон российских десантников установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной, рассказал экс-глава ВДВ Георгий Шпак.