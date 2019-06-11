Под Красноярском найдены останки американского истребителя с телом советского летчика

В Емельяновском районе Красноярского края найдено место падения истребителя «Аэрокобра», фрагменты самолета и останки советского военного летчика Аркадия Кольцова, который перегонял самолет по программе ленд-лиза. Об этом сообщил представитель Русского географического общества Владислав Власов в соцсети.

© Владислав Власов Вконтакте

По словам Власова, поисковики обнаружили лопасти винта, куски алюминиевой обшивки крыльев, тросы, провода, куски лобового стекла, патроны от штатной ракетницы, генератор, часть пластиковой накладки штурвала, зажимы, трубы, свечи двигателя, ручку от патронного ящика, крышку кинофотопулемета, рукоятку привода перезарядки пулемета, лоскуты фюзеляжа с изображениями красной звезды и многое другое.

«Но главное - это останки летчика. Кусочки ребер и бедренной кости, позвонки, обломки черепа. Ясно, что тело испытало мощный удар: сначала о землю и, следом, тяжеленным двигателем, который у "Аэрокобры" находится сразу за спиной летчика. А потом - мощный взрыв и пожар. Скорее всего, самолет зацепился за деревья и почти вертикально рухнул вниз», - рассказал возглавлявший поисковую экспедицию красноярский путешественник, член РГО Владимир Черников.

© Владислав Власов Вконтакте

Лейтенант Аркадий Кольцов считался пропавшим без вести. Теперь же достоверно установлено, что «Аэрокобра» разбилась 27 июля 1943 года в 24 километрах северо-западнее места крушения «Бостона» лейтенанта Ермолова.

© Владислав Власов Вконтакте

На месте авиакатастрофы поисковики установят памятный знак, а информацию о гибели летчика направят в Министерство обороны. Прах Аркадия Кольцова будет захоронен с воинскими почестями на Троицком кладбище Красноярска.