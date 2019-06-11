В Польше найден туннель, где может быть спрятана Янтарная комната

В Польше, возможно, нашли месторасположение легендарной и утраченной во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты. Как сообщила радиостанция RMF FM, польские музейщики с помощью профессионального георадара обнаружили вход в подземный туннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки.

«После раскопок на месте мы, фактически, обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны», - говорит сотрудник местного музея Второй мировой войны.

На данный момент размеры туннеля определить не удалось. Вход в него закрывает 100-килограммовая бетонная плита, над которой, к тому же, выросло дерево. Тоннель предполагается вскрыть в конце июня, когда будут улажены все юридические формальности.

В годы Второй мировой войны в Мамерках располагалась штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта. Там было построено 250 объектов, включая 30 железобетонных бункеров. Версия о спрятанных в них ценностях, в частности, Янтарной комнате, появилась после показаний одного из свидетелей. Он видел, как немцы прятали в этих помещениях некий военный транспорт.

Янтарная комната была создана немецкими мастерами в XVIII веке для прусского короля Фридриха I, позднее ее подарили Петру I. В войну немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (нынешний Калининград). А незадолго до штурма города весной 1945 года комната бесследно пропала.