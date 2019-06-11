Поисковики обнаружили на дне озера под Новгородом останки погибших красноармейцев

На дне озера Велье в Новгородской области обнаружены останки красноармейцев, которые погибли в сентябре 1941 года. Обнаружили их участники новгородского отряда «Находка», сообщили в администрации Демянского района региона.

«Поисковая разведка отряда "Находка" в воскресенье, 9 июня, обнаружила останки бойцов РККА на дне озера Велье в Демянском районе Новгородской области», - сказано в сообщении.

По предварительным данным, солдаты и офицеры могли погибнуть во время исполнения приказа задержать противника на время переправы военных на восточный берег озера. В те годы уровень воды в озере искусственно подняли до 6 метров, так что останки погибших оказались на глубине.

Поисковикам удалось найти различные предметы солдатской амуниции, в том числе противогазы. Отмечается, что в ближайшее время будет проведена масштабная разведка и эксгумация погибших.

Как рассказал командир поискового отряда Александр Морзунов ТАСС, останки планируют поднять со дна водоема в августе, потому что необходимо серьезно подготовиться к процессу, поскольку никогда раньше не поднимали тела со дна озера.