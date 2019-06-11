Обреченный Хасанкейф: античный город сотрут с лица земли

Древний турецкий город Хасанкейф исчезнет с лица земли и уйдет под воду. Власти Турции приняли решение затопить мегаполис, которому более 12 тысяч лет, для того, чтобы на его месте появилось одно из крупнейших водохранилищ «Илису».

Город Хасанкейф расположен в провинции Батман и был основан еще римлянами. В разное время его контролировали византийцы, представители тюркской династии, в 1260-м году он был уничтожен монголами, после чего отстроен заново. Город активно развивался и процветал во времена Османской империи. В Хасанкейфе находится также подземный город, состоящий из 4000 пещер шумерского, ассирийского и вавилонского периода.

Согласно плану, древние строения затопят уже в этом месяце. Лишь одно из сооружений - баню «Артуклу» XIII века - сохранят и перенесут на новое место с помощью транспортеров.