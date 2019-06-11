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«Шли победить или умереть»: экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину

Дарья Михалина
12:45 11.06.2019
По словам, экс-главы ВДВ Георгия Шпака, войска НАТО - хорошие солдаты, но таких бойцовских качеств, как у российских у них нет.
«Шли победить или умереть»: экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину
© Фото: Л. Якутин, РИА Новости

Двадцать лет назад, в ночь на 12 июня 1999 года, батальон российских десантников установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.

Это стало неожиданностью для войск НАТО, которые сами намеревались контролировать участок и работали над тем, чтобы исключить участие России в миротворческой операции в Косово.

Тогда было принято решение подготовить отряд российских бойцов на Косов. Операция российской стороны готовилась в строжайшем секрете.

«Не было ни малейшей утечки информации - ни с нашей стороны, ни со стороны сербского военного командования», - рассказал о ходе подготовки операции RT экс-глава ВДВ Георгий Шпак.

Он отметил, что операция готовилась очень тщательно и плана Б не было.            

Шпак пояснил, что, несмотря на то, что у НАТО было много солдат, их бойцовские качества уступали российскому батальону, который шел «победить или умереть». Кроме того, в связи с тем, что операция была международной, генералы потеряли бы слишком много времени на согласование действий. Если колонну и тормозили, то это были косовские сербы.

«В каждом селе люди выходили на дорогу: женщины и дети целовали броню наших БТР, плакали от счастья, пели, пытались передать солдатам цветы и еду», - вспомнил Шпак.

Когда российский батальон занял аэропорт, НАТО предприняли несколько попыток вытеснить его, однако действия альянса были обречены на провал. Командующий силами НАТО в Европе распорядился нанести удар по русским, но с его решением не согласился английский генерал Майкл Джексон.

«Я не хочу стать виновником начала третьей мировой войны», - заявил он.

После этого Россия стала полноправным участником миротворческой миссии. 

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