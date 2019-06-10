Древнюю золотую голову верблюда нашли под Астраханью

В Астраханской области в районе кургана «Богомольные пески» археологи обнаружили древнюю фигурку головы верблюда.

© astrakhan_archaeology, Instagram

Найденный предмет был выкован из золота и украшен бирюзой. Часть украшений была потеряна еще в древности, но находка все равно привлекает внимание.

© astrakhan_archaeology, Instagram

«Голова верблюда из погребения кургана "Богомольные пески". Является частью поясного гарнитура, который был изготовлен в древней Бактрии. Сарматы. II-IV в.в. нашей эры (AD)», - сообщается в аккаунте «Астраханская археология».

По словам экспертов, подобные украшения древние кочевники могли носить столетиями, передавая из поколения в поколение, поэтому не удивительно, что часть бирюзовых вставок утрачена.