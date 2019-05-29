«Предать земле и установить часовню»: в Крыму решают судьбу захоронения воинов Долгорукова

«Интереснейшими находками» назвал генеральный директор музея Тавриды Андрей Мальгин найденные в Крыму детали вооружения и униформы русских солдат времен Екатерины Великой. Напомним, на севере Крыма археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова.

Однако теперь перед крымчанами стоит не менее важная задача: определить дальнейшую судьбу захоронения.

«Проблема в том, что эти останки, которые обнаружили поисковики и провели там раскопки, их нужно соответствующим образом придать земле, установить памятник или поставить часовню. Поскольку это первое захоронение русских воинов в Крыму. Это важно прежде всего с морально-этической точки зрения. Надежду на это дает недавно принятое постановление совета министров республики Крым о памятной дате 250-летия похода князя Долгорукова в Крым, который будет отмечаться в 2021 году,» - рассказал «Звезде» генеральный директор музея Тавриды Андрей Мальгин.

Ранее сообщалось, что на найденном кладбище были захоронены военнослужащие второй армии Василия Долгорукова, которая заняла Крым в ходе второй русско-турецкой войны 1768-74. По мнению Мальгина, кладбище пополнялось в течение нескольких лет, поскольку русская армия несла большие потери прежде всего от инфекционных болезней.