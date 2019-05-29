В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
На севере Крыма археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова, рассказал «Звезде» генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. Сами раскопки проходили еще в 2017 году, однако идентифицировать останки удалось только сейчас.
«В 2017 году поисковым отрядом, который занимался исследованием и поиском незахороненных солдат периода Великой Отечественной войны, были обнаружены захоронения, которые по характеру находок свидетельствуют о том, что это захоронение русской армии конца XVIII века», - рассказал Мальгин.
Он пояснил, что на кладбище были захоронены военнослужащие второй армии Василия Долгорукова, которая заняла Крым в ходе второй русско-турецкой войны 1768-74. Мальгин считает, что кладбище пополнялось в течение нескольких лет, поскольку русская армия несла большие потери прежде всего от инфекционных болезней.
«Это захоронение находится неподалеку от Перекопского вала, от вала Перекопской крепости», - добавил он.
Искусствовед считает, что, поскольку в 80–90-е годы территория, на которой было обнаружено кладбище, попала под застройку дачного кооператива, необходимо перезахоронить останки и на этом месте воздвигнуть памятник.
Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский (1722-1782) во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов командовал русской армией, завоевавшей Крым. В память об этом он получил победный титул «Крымский».