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В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова

Андрей Аркадьев
12:42 29.05.2019
Древнее кладбище было обнаружено волонтерами в ходе поисковых работ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: tavrida-museum.ru

На севере Крыма археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова, рассказал «Звезде» генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. Сами раскопки проходили еще в 2017 году, однако идентифицировать останки удалось только сейчас.

© tavrida-museum.ru

«В 2017 году поисковым отрядом, который занимался исследованием и поиском незахороненных солдат периода Великой Отечественной войны, были обнаружены захоронения, которые по характеру находок свидетельствуют о том, что это захоронение русской армии конца XVIII века», - рассказал Мальгин.

Он пояснил, что на кладбище были захоронены военнослужащие второй армии Василия Долгорукова, которая заняла Крым в ходе второй русско-турецкой войны 1768-74. Мальгин считает, что кладбище пополнялось в течение нескольких лет, поскольку русская армия несла большие потери прежде всего от инфекционных болезней.

© tavrida-museum.ru

«Это захоронение находится неподалеку от Перекопского вала, от вала Перекопской крепости», - добавил он.

Искусствовед считает, что, поскольку в 80–90-е годы территория, на которой было обнаружено кладбище, попала под застройку дачного кооператива, необходимо перезахоронить останки и на этом месте воздвигнуть памятник.

© tavrida-museum.ru

Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский (1722-1782) во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов командовал русской армией, завоевавшей Крым. В память об этом он получил победный титул «Крымский».

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