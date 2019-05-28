Часовые памяти: на Курской дуге возведут часовню в память о павших в боях 1943-го

Ну Курской дуге появилось место, где можно поклониться солдатам и офицерам, которые погибли в тех местах во время жесточайших боев в июле 1943 года. В поселке Поныри ветераны и сотрудники департамента военной контрразведки заложили камень в основание будущего памятника-часовни, который вырастет на этом месте в день, когда началась война.

На церемонию на площади Победы собралось много людей. Строительство памятника осуществляется в рамках всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», в которой участвуют ветераны, а также действующие сотрудники Департамента военной контрразведки во взаимодействии с ФСБ и Министерством обороны, и по благословению светлейшего патриарха Московского и всея Руси.

За десять лет уже установлено десять часовен - в местах самых кровопролитных боев. Белокаменные храмы стоят в Севастополе и Волгограде, Подмосковье и на Ладоге, Североморске и Калинграде, бывшем Кенигсберге, за взятие которого один из ветеранов, Михаил Булатов, получил звезду Героя. Но началась для него война с Курской битвы, где он был сапером.

«За последние годы на Курской земле сделано очень многое для увековечивания памяти погибших солдат и офицеров на поле брани. Надо хранить, помнить и хранить наш подвиг, подвиг во имя победы», - объясняет «Звезде» ветеран.

По словам Михаила Алексеевича, потери на Курской дуге были огромны. Тысячи бойцов до сих пор числятся пропавшими без вести. Искать их останки, чтобы перезахоронить с воинскими почестями - лишь малая часть долга перед павшими.

Бойцы курского поискового отряда «Курган» нашли сразу нескольких солдат. Один из красноармейцев погиб в рукопашном бою: немецкая саперная лопатка до сих пор в его теле.

«Они стояли лицом друг к другу. Получается, что саперная лопатка вошла между позвонков под основание черепа и плеча. То есть это удар саперной лопатой наотмашь», - говорит о страшной и уникальной находке заместитель командира поискового отряда «Курган» Виктор Носов.

Бойцов, которые были найдены на курских полях в этом году, перезахоронят с воинскими почестями накануне очередной годовщины начала войны. Освященную землю, пропитанную кровью наших солдат, поместят в основание будущего памятника-часовни.

Эти мраморные мемориалы, призванные сохранить воспоминания для будущих поколений о тех, кто погиб, сражаясь за Родину, называют «часовыми памяти». Одиннадцатая по счету часовня будет открыта меньше, чем через месяц. 22 июня, ровно в 4 часа.