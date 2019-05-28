Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле

При проведении земляных работ на территории Нижегородского кремля на глубине почти полуметра были обнаружены остатки старинной деревянной мостовой. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В настоящее время исследованием находки занимаются специалисты Института археологии РАН. Предполагается, что мостовая относится к XVIII-XIX векам, она проходила по нынешнему Ивановскому съезду. Раньше люди использовали его, чтобы спуститься на улицу Рождественскую. Съезд начинается у Дмитриевской башни и пересекает кремль насквозь.

Также под мостовой обнаружены остатки подпольного пространства дома, относящееся, по мнению археологов, к XIV веку.

Как заявил исполняющий обязанности начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Игоря Петрова, такие исследования позволяют уточнить направление дорог и планировочную структуру внутри Нижегородского кремля.

Отмечается, что после окончания исследовательских работ поверхность проезда будет восстановлена.