Отвага и меткость: как 18-летняя Алия Молдагулова воодушевляла советских девушек-снайперов

За годы Великой Отечественной войны девушки-снайперы уничтожили больше 12 тысяч фашистов. Это численность германской пехотной дивизии. Из них 78 солдат и офицеров записала на свой личный счет отважная 18-летняя Алия Молдагулова.

Алия родилась в казахском ауле Булак. Ее отец Нурмухамбет Саркулов происходил из знатного зажиточного рода. Он держал скотный двор, но после революции у семьи конфисковали все имущество.

Не дожидаясь ареста, семья Саркуловых отправилась в Актюбинск. Но там найти работу не удавалось, семья голодала. Мать в отчаянии решилась отправиться на колхозное поле - накопать картошки. Сторож выстрелил в темноте, единственная пуля попала прямо в грудь женщине. Так восьмилетняя Алия потеряла маму.

Младшего брата Алии отдали на воспитание тете, но вскоре ребенок умер от кори. Девочка поехала жить в семью своего дяди, родного брата матери Абубакира Молдагулова. Он дал Алии свою фамилию.

Семья Молдагуловых переехала в Москву, а затем в Ленинград. Там она получила на всех одну комнату в коммунальной квартире. Жилищные условия были непростыми, поэтому Алию временно отдали в ленинградский интернат. Началась война. Алия решила пойти на фронт добровольцем, но там школьницу подняли на смех. Молдагулова нашла себе применение: собрала группу детдомовцев, которые во время налетов тушили зажигательные бомбы.

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В марте 1942 года детский дом вывезли по замерзшему Ладожскому озеру. Дети оказались в селе Вятском Ярославской области. Окончив в Вятском 7-й класс, Алия снова пошла в военкомат и в очередной раз получила отказ. Тогда она решила поступить в Рыбинский авиационный техникум, чтобы попасть на фронт летчицей. Но там остудили пыл Алии, и ей удалось записаться только на специальность «Холодная обработка металла».

В это время на Ленинградском фронте появилось снайперское движение. Самые меткие стрелки войск НКВД вышли на передовую и в рекордные сроки уничтожили несколько сотен немецких солдат и офицеров.

Вскоре снайперское движение шагнуло далеко за пределы Ленинградского фронта. 16 марта 1942-го вышел «Приказ об усилении пехотного ядра и средств противотанковой обороны в стрелковых дивизиях». В соответствии с этим приказом каждый стрелковый взвод должен был включать не менее трех снайперов. В стране стали массово готовить искусных стрелков - как мужчин, так и женщин.

Молдагулова узнала, что в Рыбинске набирают девушек для обучения снайперскому делу, и отправилась в военкомат.

В декабре 1942-го Алия попала в первый набор только что созданной Центральной женской школы снайперской подготовки. Она располагалась в подмосковном поселке Вешняки. Девушек-снайперов готовили по 12 часов в сутки. Выдержать такую нагрузку могла не каждая.

На занятиях по стрельбе Алия училась в полной темноте попадать в горящий окурок и сбивать подвижную мишень с расстояния в километр. Но больше всего ей нравились уроки баллистики: курсантки за три секунды вычисляли траекторию движения пули, учитывая температуру воздуха, направление ветра и действие солнечных лучей.

26 июля 1943 года Алия получила удостоверение снайпера и именную винтовку с гравировкой «От ЦК ВЛКСМ за отличную стрельбу». Из трех сотен выпускниц похвастаться такой наградой могли единицы.

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Но даже окончив курсы, не все девушки попадали на фронт. В военкомате их жалели и нередко находили причину отказать. Однако именная винтовка послужила для Алии Молдагуловой лучшей рекомендацией: девушка, которой не было и восемнадцати, в августе 1943-го получила направление на Северо-Западный фронт в 54-ю стрелковую бригаду 22-й армии.

Узнав, что в расположение части прибыли снайперы, командир 54-й бригады Николай Уральский приободрился. Его бойцы вели безуспешные наступательные бои у затерявшегося в лесах Новгородской области городка Холм и порядком измотались. Свежие силы были весьма кстати. Но вместо статных и плечистых мужчин перед полковником оказался отряд вчерашних школьниц. Он с досады распорядился отправить их на кухню. Тогда Молдагулова преградила ему дорогу и сказала, что приехала бить фашистов, а не чистить картошку.

Решительный протест девушки возмутил комбрига. Он выхватил из рук Алии винтовку и придирчиво осмотрел затвор. Но винтовка Молдагуловой была безупречна. И комбриг согласился испытать девушек, определив их в один из взводов 4-го батальона.

За первые два месяца пребывания на фронте Молдагулова уничтожила 32 фашистов. И их количество постоянно увеличивалось. Девушка-снайпер применяла различные хитрости, чтобы выманить врага из укрытия и при этом остаться невидимкой.

Так, она ставила на позицию осколки стекла. При определенном положении солнца немцы путали осколки с бликами и тут же начинали по ним стрелять. Алия засекала позицию противника и выбирала момент для поражения.

В декабре 1943-го 54-я стрелковая бригада передала оборону под Холмом другим частям и маршем выступила в сторону города Новосокольники. Там готовилось сражение, которое должно было стать этапом масштабного советского наступления под Ленинградом.

В Ленинградско-Новгородской наступательной операции, задуманной с целью ликвидации группы армий «Север» и полного снятия блокады, принимали участие три фронта. Войска Ленинградского и Волховского должны были нанести одновременные удары по фланговым группировкам 18-й армии под Ленинградом и Новгородом. 2-му Прибалтийскому фронту предстояло сковать основные силы немецкой 16-й армии севернее Новосокольников и не допустить их переброски для усиления 18-й армии.

В пути 4-й батальон, который входил в состав 54-й стрелковой бригады, получил приказ прорвать оборону противника в направлении железнодорожной станции Насва. До 10 января бойцы вели разведку на переднем крае и готовились к наступательным боям.

4-му батальону, действия которого прикрывали снайперы, предстояло перерезать железную дорогу Новосокольники - Дно в районе станции Насва и освободить деревню Казачиха. От этого во многом зависел успех наступления всего фронта.

В ночь на 14 января 1944 года бойцы заняли исходные рубежи для штурма подступов к железнодорожной станции Насва. Наступление началось на рассвете. К вечеру этого дня 4-й батальон освободил станцию Насва. Но на возвышенности за железной дорогой оказалась вторая линия немецкой обороны, о которой в пылу наступления не успела сообщить разведка. Враг отступил и укрепился в высотной части деревни Казачиха. Шквальный пулеметный огонь прижал атакующих к земле.

Молдагулова вместе с бойцами своей роты находилась в траншеях, расположенных в нижней части деревни. Приближалась ранняя зимняя ночь. Алия понимала: действовать в темноте будет невозможно, а к утру сюда по железной дороге прибудет танковая дивизия. Атаковать нужно было сейчас или никогда.

Стреляя из автомата, Алия уничтожила десять немецких солдат. Но не заметила, как из блиндажа выскочил офицер и навел на нее пистолет. Она получила пулю в грудь от немецкого офицера. Увидев, что Алия упала, разведчики батальона уложили ее на плащ-палатку и бережно вынесли с боя поля. Когда Молдагулову доставили в санчасть, она была еще жива. Но этой же ночью в палатку попал вражеский снаряд, и полевой госпиталь сгорел. Алия погибла. Ей шел девятнадцатый год.

14 января 1944 года бойцы 4-го батальона выбили 331-ю немецкую пехотную дивизию из деревни Казачиха. Развивая этот успех, части 22-й армии к 18 января овладели десятикилометровым участком железной дороги Новосокольники - Дно, который был основной коммуникацией 16-й немецкой армии.

Утром 15 января 1944 года над Ленинградским фронтом зазвучала канонада двух тысяч орудий. Это была масштабная 100-минутная артподготовка перед наступлением, которое полностью сняло блокаду. И в эту общую победу Алия Молдагулова внесла свой бесценный вклад. Указом от 4 июня 1944 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил ей звание Героя Советского Союза.

Алии Молдагуловой посвящен новый выпуск документального цикла «Легенды армии». Смотрите 28 мая в 19:40 на телеканале «Звезда».