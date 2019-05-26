«На снимках - не они»: исследователь обнаружил «фальсификацию» в деле перевала Дятлова

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтярев заявил о сенсационном открытии тайны перевала Дятлова. Он добавил, что проанализировал ряд фотографий, описанных в уголовном деле.

При этом Дегтярев подчеркнул, что люди на снимках - якобы вовсе не участники группы. Также его заинтересовал инвентарь: лыжи, рюкзаки и лыжные палки.

«Место ночлега представляет из себя площадку, выравненную от снега, на дне которой уложены 8 пар лыж. На фотографии самой палатки только две лыжи. На других снимках палатка убрана, а вещи и лыжи из-под нее расставлены. И вот тут нас ждет сюрприз», - отметил он.

Он подчеркнул, что на снимке лыжи и палки расставлены так же, как на снимке группы Дятлова, где участники копают снег.

«В частности точно там же стоят две широкие лыжи, лыжная палка и рюкзак с валенками. Правда, валенок уже в нем не видно. Как так?!»,- возмущается Дегтерев.

Также внимание исследователя обратили на себя пара лыжных палок из алюминия, а именно - их материал. Дегтерев заявляет, что у дятловцев якобы не могло появиться такое оборудование, поскольку «их привозили из ГДР или Польши».

В результате проведенного исследования Дегтерев приходит к выводу, что «палатки на склоне горы никогда не было».

«Фотография с рытьем ямы была сделана на фотоаппарат группы, это очевидно. Но сделали ее не дятловцы. Да и на снимках были не они», - отметил он в своем блоге.

И в заключение Дегтерев отмечает, что на склоне горы якобы не было никакой драки, поскольку никто бы не смог удержаться там «под гнетом сильного, зимнего ветра».

«Вот тут-то на них и было совершенно нападениее», - заключил он.

Дегтерев пришел к выводу, что в уголовном деле якобы присутствует «явная фальсификация».

Ранее сотрудники прокуратуры провели надзорный эксперимент на Урале, в ходе которого были воссозданы события рокового дня, когда погибла группа Игоря Дятлова. Силовики задумали буквально повторить маршрут, который преодолели туристы в феврале 1959 года.