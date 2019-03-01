Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде

Дональд Хитфилд и Трейси Ли Фоули переехали из Канады в США, где прожили долгие годы. Типичные американцы: доброжелательные, улыбчивые, уверенные в себе. Дональд - финансовый консультант, обладатель трех дипломов о высшем образовании, магистр MBA Гарвардского университета. Трейси - владелица небольшого бизнеса. Крепкий брак, отличные отношения, уютный собственный коттедж в Бостоне, двое сыновей. По выходным они приглашали соседей на барбекю, играли с детьми в бейсбол, иногда путешествовали и именно так - размеренно и спокойно - собирались жить дальше. Если бы 27 июня 2010 года им не пришлось впервые за многие годы снова заговорить по-русски.

Если бы не предательство, никто, скорее всего, никогда не узнал бы, что настоящие имена Дональда Хитфилда и Трейси Ли Фоули - Андрей Безруков и Елена Вавилова. Что родились они не в канадском Монреале, а в советском Томске. И что они не американские предприниматели, а профессиональные российские разведчики-нелегалы, находившиеся в Канаде, а затем в США на особо важном задании.

Эта история стала, пожалуй, самым громким шпионским скандалом за всю историю новой России. Предатель выдал американцам целую сеть наших разведчиков-нелегалов, их арест стал сенсацией по обе стороны океана. Соседи знали их как менеджеров, фотографов, бухгалтеров, репортеров. Но в июле 2010 года десятерых российских разведчиков обменяли на нескольких предателей.

В эксклюзивном интервью ведущему программы «Код доступа» Павлу Веденяпину Андрей Безруков и Елена Вавилова рассказали, как им пришлось жить двойной жизнью, скрывать правду от собственных детей, полностью изменить свои привычки, забыть на десятки лет про русский язык, а потом вернуться на родину и начинать все сначала.

© Елена Вавилова и Андрей Безруков показывают Павлу Веденяпину фотографии

Общеизвестно, что русских за границей определить не так уж и сложно. Так как же Елене и Андрею десятилетиями удавалось представляться иностранцами?

В конце 80-х два советских студента из Томска были заброшены в новый мир, где все нужно было выстроить с нуля. «Найти» и придумать себе прошлое: место рождения, школу, фамилии одноклассников, даже цвет шторы на окнах дома.

«Я могла, например, на улице выбрать человека и сказать, что вот он мог бы быть, например, моим знакомым в прошлой жизни. И потом в рассказе своим знакомым я могу ссылаться и представлять этого человека. А через много-много лет я иногда ловила себя на том, что я и сама начинала верить в то, что прожила другую жизнь», - рассказывает Елена Вавилова.

Мало кто знает, что разведчиков учат жестким правилам работы, которые надо соблюдать при любых условиях:

Первое правило: разведчик должен оставить дома все отечественное.

«Для этого специально были организованы поездки в страны-соцлагери, как у нас говорили, для того чтобы найти эти вещи и одеться. И когда мы уезжали, мы уезжали в буквальном смысле с одним чемоданом, в котором был один набор одежды», - вспоминает Елена Вавилова.

Второе правило: никогда не говорить на родном языке.

«Говорить только на иностранном языке, ни слова по-русски - это было наше правило, которому мы всегда следовали», - объясняет Елена Вавилова.

Третье правило: никогда не говорить о работе там, где тебя могут услышать.

«Практически невозможно ничего обсуждать ни дома, ни в машине просто потому, что присутствие любых физических объектов позволяет установить прослушку где угодно. Нужно обязательно выйти туда, где ты контролируешь всю ситуацию», - вспоминает Андрей Безруков.

Четвертое правило: думать только на языке той страны, в которой живешь.

«Русский уходит в подсознание, и, в общем, на нем перестаешь думать. Это очень интересный переход, но он, безусловно, происходит рано или поздно, если человек отказывается от общения на своем родном языке», - отмечает Елена Вавилова.

Жизнь шла своим чередом, но в 1991 году семью Хитфилд-Фоули ждало событие, потрясшее не только их, но и весь мир. Через год после рождения их старшего сына Алекса распался СССР. Для разведчиков настали тяжелые времена.

«Мы встретили день, когда спустился флаг Советского Союза. Это был декабрь, я помню, мы были в Баффало в отеле. И мы смотрели трансляцию CNN и плакали», - рассказывает Андрей Безруков. «Нам не могли оказывать поддержку из центра. Мы должны были сами зарабатывать на все и покрывать все свои расходы», - вспоминает Елена Вавилова.

© Елена Вавилова с сыновьями Алексом и Тимом

Трейси и Дональду пришлось самим зарабатывать себе на жизнь. Они начали с маленького семейного предприятия.

«Этот бизнес у нас был связан с детскими подгузниками. Но он был достаточно успешный, потому что мы предлагали новый для того времени сервис доставки на дом. Андрей ездил на грузовике, доставлял. Потом мы на наняли водителя, вот так постепенно этот бизнес стал работать, и он был довольно успешный. В конечном итоге мы его продали», - рассказывает Елена.

Андрей Безруков днем работал, а по ночам готовился к экзаменам. За девяностые и нулевые под фамилией Хитфилда он окончил Йоркский университет в Торонто, а затем Гарвардский университет и получил степень МBA в Париже, куда вместе с ним на время переехала вся семья.

В 1999 году семья Фоули-Хитфилд отправилась в США. А разведчики Безруков и Вавилова продвинулись еще на шаг в своем деле государственной важности. Правила жизни в США сильно отличались от канадских.

«Пришлось тоже подстраиваться. Например, мы отметили, что американцы очень рано встают и рано ложатся спать», - рассказывает Елена.

27 июня 2010 года, в день рождения старшего сына, в дом семьи Фоули-Хитфилд постучались агенты ФБР.

«В общем-то, я спокойно открыла дверь, потому что сопротивляться, как говорится, было бесполезно», - вспоминает Елена.

Елену и Андрея увезли на машине, телефоны отобрали, дети остались одни. Только спустя две недели Елена узнала, что сыновья поселились в гостинице на собственные сбережения, старший оформил официальную опеку над младшим, чтобы не передавать 16-летнего брата госорганам.

Через две недели после ареста в Нью-Йорке начался суд. Он был открытый, но дети Алекс и Тим не присутствовали.

«Когда они поняли, что все, что произошло и в чем нас обвиняют, правда, они пребывали в шоке, потому что если мы выбрали эту профессию и нам было все ясно, они-то жили в совершенно другом мире, не зная, что у них есть какие-то русские корни», - объясняет Елена.

Десять арестованных русских разведчиков признались в незаконной деятельности, и уже на следующий день после суда их погрузили в самолет. Обмен нелегалами обычно проходил на знаменитом Мосту шпионов под Берлином. Но в 2010-м разведчиков повезли в Австрию.

Все это время за детьми Елены и Андрея присматривали их американские соседи. Позже их переправили в Россию.

В этом же году всю группу разведчиков, вернувшихся на родину, принял у себя президент России Владимир Путин.

«У нас была очень приятная, трогательная встреча с Владимиром Владимировичем, и мне кажется, у него очень хорошее понимание нашей профессии и уважение к ней», - рассказывает Елена.

На родине Елене и Андрею пришлось снова заводить друзей. Все эти годы в России их ждали только родители. Теперь они могли видеться сколько угодно. Но радовало ли это разведчиков? Ведь они уехали из Советского Союза, а приехали уже в другую Россию. Андрей Безруков признается, что работа разведчика так или иначе отражается на судьбе близких людей. К сожалению, это тот груз, который приходится нести всю жизнь, если ты выбрал такую нелегкую профессию. Многие из разведчиков не решались заводить детей, но Андрей и Елена пошли на это.

© Елена Вавилова с сыном

«На самом деле мы выполняем работу, но так или иначе мы ломаем судьбу и нашим родителям, и нашим детям. К сожалению, это тот груз, который мы будем нести всю жизнь. Мы решили иметь детей. И мы принимаем на себя всю ответственность за последствия. Естественно, это не всегда просто. Но для нас самое главное - то, что у нас ними всегда были доверительные, хорошие, теплые отношения. Они нас поняли», - рассказывает Андрей. «Простили, поняли, но, несмотря на это, конечно, свою жизнь они хотели бы прожить так, как они хотят», - добавляет Елена.

Не так давно старший сын Безрукова и Вавиловой Алекс получил канадский паспорт. Несмотря на свои корни, он все же считает себя канадцем. А Тим нашел работу в Азии и собирается жениться.

© Сыновья Андрея Безрукова и Елены Вавиловой Алекс и Тим

Сейчас, вспоминая о своей миссии, Андрей Безруков и Елена Вавилова жалеют лишь об одном.

«Больше всего я сожалею о том, что не удалось довести дело до конца. Я профессионал, я, естественно, болею за свое дело, за свою страну. Если бы удалось и дальше работать, приносить стране пользу там, где было нужно, я бы был счастлив», - объясняет Андрей Безруков. «Я сожалею, конечно, о том, что наша работа прервалась таким образом, понимаете? Обида за то, что произошло предательство, за то, что то, что мы планировали, то, что мы думали: успеем сделать - мы не сделали», - продолжает Елена Вавилова.

Андрей Безруков и Елена Вавилова были частью той же законспирированной сети разведчиков-нелегалов, что и ныне известная телеведущая Анна Чапман. После ареста их обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в России (среди осужденных был и британский шпион Сергей Скрипаль).

Повтор программы «Код доступа» про российских разведчиков-нелегалов смотрите на телеканале «Звезда» 10 марта в 10:45.