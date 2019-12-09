Мифы истории: кто отстранил Муссолини от власти

Принято считать, что Бенито Муссолини в 1943 году отстранили от власти оппозиционные силы. Но это миф. Кто на самом деле сместил Муссолини - на этот вопрос ответил историк и журналист Константин Залесский в программе «Загадки века».

К середине 1943 года Италия потеряла все колонии в Африке, а в июле войска союзников - англичан и американцев - высадились на Сицилии. И это был страшный удар. Гитлер терпел поражение на Курской дуге, а союзники уже бомбили Рим. И в близком окружении Муссолини началась паника. За его спиной вели разговоры о том, что дуче пора сместить, что это он во всем виноват и втянул Италию в союз с Гитлером.

24 июля 1943 года был созван внеочередной большой фашистский совет. Муссолини было объявлено, что он утратил доверие короля и нации.

«И ведь парадокс был в том, что Муссолини был отстранен от власти фактически на заседании большого фашистского совета, то есть его судьбу решали фашисты, решали люди, которые вместе с ним строили Италию», - рассказал Залесский.

Одному из самых противоречивых персонажей мировой истории посвящен новый выпуск программы «Загадки века». Не пропустите премьеру 9 декабря в 20.25 на телеканале «Звезда».