Непокорный КВ: как пятеро танкистов трое суток отбивались от немцев подо Ржевом

Спустя десятки лет после окончания войны белых пятен в ее истории остается еще множество. Битва подо Ржевом - одна из таких страниц. И найти и увековечить всех героев этого сражения - долг живущих. В архивах Минобороны найдены документы, детально описывающие подвиг экипажа танкистов, под командованием старшего лейтенанта Андрея Пашинина. История пронзительная, но для советских солдат того времени - обыденная.

В августе 1942-ого, танкисты пошли в наступление, прорвали оборону немцев, но оказались в окружении. Трое суток, пока не закончились все боеприпасы, экипаж вел бой. За это время были уничтожены 6 немецких пушек, 5 дзотов и рота личного состава противника.

Благодаря архивам Минобороны удалось проследить весь путь героев. И что самое важное - найти родственников командира танкового экипажа.

Валентина Башкова была уверена, что эта страница истории ее семьи уже давно перевернута. Казалось узнать что-то новое о героической гибели двоюродного брата подо Ржевом в августе 1942 уроженка села Павловск Алтайского края уже вряд ли сможет. И только когда местный военком показал ей газетную статью, она вновь вспомнила, как мать старшего лейтенанта Андрея Пашинина принесла в их дом извещение о гибели сына.

«Она пришла к нам с этим листком, я помню его размер и в левом углу танк горящий. Мама неграмотная, тетка неграмотная, читала моя сестра. Ей, наверное, лет 9 или 10 было. Читала, что брата сожгли в танке немцы», - вспоминает она.

Самый разгар советского контрнаступления на Ржев. Одна за другой предпринимаются предпринимают попытки взять высоту 200, близ деревни Полунино, с которой гитлеровцы простреливают подступы к городу.

Для того, чтобы войти в Ржев, нужно было миновать деревню Полунино, которая в тот момент находилась в руках немцев.

«Да, там была деревня "Дешевки". Наши солдаты говорили: "Дорогой ценой нам достаются эти дешевки". Еще была деревня "Космариха". Ее они переделали в "Кошмариху", потому что были действительно огромные потери», - рассказывает старший научный сотрудник Ржевского филиала тверского государственного объединенного музея Олег Кондратьев.

В тяжелейших боях потери советских войск росли с каждым днем. На прорыв хорошо закрепившихся германских частей командование бросает танки. Старший лейтенант Андрей Пашинин, командир боевой машины 143 танковой бригады, первым сумел прорваться во фланг немецких позиций.

В начале августа 1942 года на окраине деревни Полунино проходила линия фронта. Тогда тяжелый танк КВ ворвался в глубь немецкой обороны пересек противотанковый ров и начал давить немецких солдат и их орудия прямо на их позициях. После того, как танк пересек траншею и заехал на поле, он подорвался на противотанковой мине и потерял ход. С этого момента еще трое суток экипаж танка оборонял боевую машину.

80 часов пятеро советских танкистов, окопавшись под боевой машиной, отбивались от окруживших их немцев. Гитлеровцы несколько раз пытались сжечь танк. Подробности этого подвига стали известны благодаря архивным документам, которые обнародовало Министерство обороны. Правда в донесении Андрей Пашинин назван Аркадием. Но в те тяжелые дни боев ошибки в данных были не редкостью.

Больше трех суток гитлеровцы обстреливали обездвиженный тяжелый танк КВ из всех видов оружия, но уничтожить его экипаж так и не смогли. Да и сам танк серьезных повреждений не получил. Потеряв возможность двигаться, он продолжал наносить удары по позициям немцев. И в это трудно поверить: за 80 часов боя, экипаж стоящего на месте КВ уничтожил, согласно архивным документам, 6 немецких пушек, 6 пулеметов, 5 дзотов и около роты личного состава.

Советский тяжелый танк «Климент Ворошилов» (КВ) в начале Великой Отечественной войны был по-настоящему неприступной крепостью. Его бронирование в некоторых местах достигало 100 миллиметров, поэтому пробить его не могло большинство пушек, которые на тот момент стояли на вооружении Вермахта. Экипаж старшего лейтенанта Пашинина после того, как танк потерял ход, сумел выбраться через люк в днище танка, окопаться под ним и долго держать оборону.

В первые годы войны появление на поле боя танка КВ вызывало у немецких танкистов панику. Очень часто советское командование применяло боевую машину как засаду против колонн противника. Танк был тихоходным, но огневая мощь и защита на тот момент были непревзойденными.

Директор филиала Центрального музея бронетанкового вооружения и техники парка «Патриот» Владимир Гопко рассказывает о случаях, когда танк уничтожал даже 22 немецкие машины.

«Это был танк-призрак, гроза немецких танковых колонн. Хотя на тот момент проявились и его недостатки. Это тихоходность», - разъясняет Гопко.

8 августа 1942 года, спустя трое суток боя, у экипажа старшего лейтенанта Пашинина закончились боеприпасы. К этому моменту гитлеровцы подвезли к окраине деревни Полунино зенитное орудие и практически в упор расстреляли непокорный танк. Для командира Андрея Пашинина, старшего лейтенанта Павла Митрофанова, механика Вина Хайбулина и старшины Бориса Каталонского тяжелый КВ стал братской могилой.

Подробности гибели красноармейцев рассказал единственный, чудом выживший пятый член экипажа Николай Бовт.

Участник Великой Отечественной войны Григорий Бовт вспоминает рассказы родного брата.

«Рассказывал, как в танке горел, как его товарищи погибли и сам, говорит, лежал на дне танка, под танком и вроде как немец заглядывал. Ну а потом-то, он видать, маленько очухался, в расположение свое приполз».

Четверых танкистов, рассказывает директор небольшого сельского музея Фаина Воробьева, в тайне от немцев, ночью похоронили местные жители. Похоронили здесь же, на окраине деревни Полунино. В двухстах метрах от места гибели. Похоронили как в последнем бою - вместе. Имен героев из деревенских никто не знал, поэтому и табличка была одна на всех.

«Вот здесь еще во время войны был небольшой бугорок и была табличка деревянная - "Танкисты". Табличка переходила с места на место. Кто именно танкисты -никто теперь не знает, потому что местные жители, которые здесь жили в то время, может быть и рассказывали, но никто не запоминал», - говорит Воробьева.

Сейчас в Полунино установлен воинский мемориал. Здесь захоронены более 11 тысяч красноармейцев, погибших в непролазных болотах, защищая подступы к Москве в 1942-1943 годах. Возможно, среди этих имен появятся и имена четверых членов экипажа непокорного танка.