Опубликованы редкие фото маскировки достопримечательностей Москвы от фашистской авиации

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал редкие фотографии маскировки зданий в столице в годы Великой Отечественной войны. Таким образом от ударов фашистской авиации в те времена спасали Кремль, Мавзолей, Манеж и Большой театр.

«Работа началась в первые дни войны, к ней привлекли художников и архитекторов», - рассказал градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

Архитектор Борис Иофан, напомнил Собянин, за короткое время сделал серию эскизов для маскировки сложного рельефа Кремля: закрыли звезды и купола, перекрасили стены, нарисовав на них окна домов. Мавзолей превратили в старинный особняк, чтобы он сливался с соседней застройкой, и с воздуха получился обычный жилой квартал.

«Прямо на асфальте и крышах рисовали парки и малоэтажные дома. Так удалось спасти Большой театр и Манеж», - добавил мэр.

© Сергей Собянин VK Маскировка Большого театра

© Сергей Собянин VK Маскировка Московского Манежа

Собянин также особо отметил заслугу противовоздушной обороны в сохранении столицы, которая сделала «все возможное, чтобы вражеские бомбы не разрушили столицу».