«Часовые памяти. Курская дуга»: в Москве показали новый документальный фильм о ВОВ

В Москве показали новый документальный фильм о Великой Отечественной войне. Он посвящен неизвестным широкой публике героям-разведчикам и тому, как на месте их подвига в одной из Курских деревень возвели часовню. Это многолетний проект: его авторы в память о погибших бойцах уже построили по всей стране 11 часовен, и вскоре появится 12-я на территории Карелии.

Эта часовня из темного мрамора в честь погибших на Курской дуге установлена именно в населенном пункте Поныри - не в самом Курске и не в Прохоровке, где проходило самое крупное танковое сражение всех времен, а именно в этом небольшом поселке городского типа. Там в 1943 году артиллеристы и обычная пехота защитили подступы от фашистки тяжелых танков «Тигр». Здесь же впервые прошел свое крещение СМЕРШ. Обо всем этом рассказывается в фильме «Часовые памяти. Курская дуга».

Символично, что его премьера прошла в департаменте Военной контрразведки. Неизвестно, кто бы одержал вверх в Прохоровской битве. Если бы не наши военнослужащие: под пулями они взрывали рельсы и проводили операции в тылу, то Курская дуга «согнулась», а наши солдаты бы попали в «котел».

«Поныри – это то место, где решалась судьба Великой Отечественной войны. Многие говорят о том, что основная героика была на Прохоровке, но, поверьте мне, героика (здесь – прим. ред.) более значимая на мой взгляд. Схлестнулась человеческая сила против танков», - подчеркнул руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ Николай Юрьев.

Автор фильма Алексей Рафаенко вместе с ветеранами контрразведки уже возвел одиннадцатую часовню и создал вместе с режиссером Сергеем Мерзляковым 11-й фильм о павших по всей стране героях.

«К этой работе мы присоединились практически с того момента, как она началась - в 2009 году. По началу это было, скорее, служебное, но очень быстро стало личным делом», - рассказал автор и ведущий фильма «Часовые памяти. Курская дуга» Алексей Рафаенко.

И, главное, каждый фильм - как новая поисковая операция: при помощи ветеранов, поисковиков и съемочной группы находят и опознают все новых бойцов, которые до сих пор числились без вести пропавшими. Все это становится возможным по вещам, медальонам и ложкам, чудом сохранившимся в земле.

«Акция проводится в благословлении патриарха Кирилла. Она набирает обороты. Уже в одиннадцати городах от Калининграда до Хабаровска стоят эти удивительные памятники», - отметил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ в 2000-2015 годах Александр Безверхний.

Так погибшие герои-красноармейцы «возвращаются» домой. Родственники узнают о их судьбе на войне. Только во время Курской дуги погибли больше 850 тысяч российских солдат. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, где снимался этот фильм, до сих пор там ведутся перезахоронения.

«По нескольку десятков производим захоронений. Работаем с владельцами земли - это пожилые люди. Они говорят: "Мы знаем, что здесь лежат бойцы. Мы сами за ними ухаживаем. Наша позиция – их тревожить не нужно". А вдруг, когда мы узнаем имя этого бойца», - сказал он.

После премьеры для первых зрителей была представлена редкая экспозиция о контрразведке прошлого и настоящего, где были представлены первые мини-камеры, диктофоны и даже сканеры 50-х годов.

Фильм «Часовые памяти. Курская дуга» будет показан полностью на телеканале «Звезда» 18 декабря.