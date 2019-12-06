Ожившая история: легендарный танк ИС-2 восстановили в Омске

Специалисты Омского завода транспортного машиностроения восстановили советскую технику периода Великой Отечественной войны - тяжелый танк ИС-2 и тяжелую самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152.

«Несмотря на то, что на технике имелись небольшие боевые повреждения, корпус хорошо сохранился. Задачу по ремонту и восстановлению осложнило еще и то, что на башнях отсутствовали пушки. Восстанавливали их по старым фотографиям», - сообщает пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ).

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Легендарная бронетехника поступила в июне. Специалисты завода провели сварочные и жестяные работы, зачистили и покрасили корпус, а также восстановили недостающие части и поставили машины на гусеницы.

© transmash-omsk.ru

Работы завершили к 80-летнему юбилею Омского автобронетанкового инженерного института. Отреставрированные машины установят на танковой аллее учреждения.

© transmash-omsk.ru

ИС-2 - самый массовый советский тяжелый танк второй половины Великой Отечественной войны. Аббревиатура «ИС» расшифровывается, как «Иосиф Сталин». Начало работ над боевыми машинами вызвано появлением на фронте зимой 1942 - 1943 годов тяжелого немецкого танка «Тигр». Танки ИС-2 сыграли большую роль в боях 1944 - 1945 годов.

ИСУ-152 - советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка (САУ) периода Великой Отечественной войны. Унаследовала прозвище «Зверобой» от своей предшественницы - самоходной установки СУ-152.