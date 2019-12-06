«Космические дальнобойщики»: как осуществлялся первый и единственный перелет между орбитальными станциями

Февраль 1986 года. На смену «Салюту-7» в космос выводится новая орбитальная станция «Мир». Уже в марте с особой миссией обживать ее отправляется первая экспедиция – Владимир Соловьев и Леонид Кизим. Предыдущему экипажу «Салюта» пришлось экстренно возвращаться на Землю из-за болезни космонавта. На борту осталась ценная научная аппаратура. Впервые в истории космонавтам предстояла уникальная операция – перелет с одной станции на другую.

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Челночный рейс в космосе и сейчас кажется фантастикой. Больше никто в мире подобное не повторял. Советским космонавтом предстояло стать первыми в мире «космическими дальнобойщиками».

Они отправились к орбитальной станции «Мир» 13 марта 1986 года. Спустя 50 часов полета «Союз-Т-15» приблизился к «Миру» на расстояние 20 км. Состыковка произошла раньше расчетного времени. Но сама станция поначалу первопроходцев встретила не очень гостеприимно.

«Тяжело было люки открывались. Но это обычная история, станция новая. На Земле люки закрывают так, чтоб все было герметично. Потом он еще немножко "подсасывается" в космосе. Прямо скажем, мы чуть не ногами вышибали, выдергивали его», - вспоминает Соловьев.

Около двух месяцев экипаж обживал новый орбитальный дом. Работы оказалось так много, что станции необходима была постоянная дозаправка прямо на орбите. Все двигатели станции «Мир» подсоединялись к единой топливной системе и питались из общих баков. Выглядело в космосе это следующим образом: грузовой танкер – корабль «Прогресс» - стыковался с орбитальной станцией, а дальше под контролем экипажа в автоматическом режиме резервуары заполнялись топливом.

Перелет корабля «Союз-Т-15» на «Салют-7» длился 29 часов. Изначально замысел был следующий: Кизим и Соловьев должны были расконсервировать «Мир» и провести там нужные работы, затем загерметизировать станцию и отправиться на «Салют-7», чтобы доделать там все незавершенные эксперименты. Но программа неожиданно была изменена.

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«"Мир"» мы восстановили с помощью грузовых кораблей, дозаправили, он стал вполне управляем, задрали его на более высокую орбиту и оставили. Мы планировали оставить его до следующей экспедиции. Но уже потом вышел на связь Рюмин (Валерий Рюмин в те годы был руководителем полетов по изделиям, разрабатываемым НПО "Энергия" - прим.ред) и говорит: "Вы так хорошо летели, мы столько топлива сэкономили". А на "Салюте-7" оказалось очень много полезного оборудования, фототехники, которая могла бы еще и работать на "«Мире"», - рассказывает Соловьев.

Таким образом, идея двойного перелета родилась, когда космонавты уже были на орбите.

Соловьев и Кизим расконсервировали «Салют-7» и ужаснулись. Внутри была повышенная влажность. На многих деталях появилась ржавчина, топлива почти не осталось, работать внутри станции было практически невозможно. Но на Земле приняли решение довести начатую работу до конца и только после этого возвращаться на «Мир».

После первого обследования Салюта-7, экипаж доложил на землю – жить можно, но придется повозиться.

«Там было градусов, наверное, 17. Но мы его оживили, надышали. Двигательная установка была нормальной. Мы там много занимались ремонтом корпуса, он у нас в некоторых местах начал подгнивать», - делится воспоминаниями Соловьев.

«Салют-7» был первой полноценной научно-исследовательской космической лабораторией. Но прежде чем отправиться с «Салюта» на «Мир», Соловьев дважды выходил в открытый космос. За бортом вместе с командиром он собирал 13-метровую ферму. Еще один эксперимент - сварка в космосе. Космонавты хотели убедиться в возможности проведения ремонтных работ и монтажа оборудования за бортом.

«Мы прихватили с собой оборудование, что-то там было, а некоторые образцы мы привезли с собой. Мы варили, резали электронно-лучевой сваркой, а образцы потом вернули на Землю. Был эксперимент военно-прикладного назначения. Там был довольно интересный телескоп, который, хорошо увеличивал - чуть ли не в 80 раз. И аппаратура была дорогостоящая. И, конечно, ее надо было бы полностью использовать. И вроде бы исходя из этих соображений на этот "Салют-7" надо было лететь», - рассказывает Соловьев.

Космонавты экспериментировали с высотой разрешения и четкостью изображения. За полтора месяца экипаж завершил все исследования и перегрузил на борт «Союза» более 800 кг ценного груза.

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25 июня 1986 года космический корабль «Союз» отстыковался от «Салюта-7» и взял курс на станцию «Мир». Спустя 7 недель космонавты вернулись на борт «Мира». Им предстояло продолжить начатую работу и дооснастить новую орбитальную станцию техникой, уже проверенной на орбите.

«Можете себе представить, фототехника семь лет отработала на "Салюте-7", еще 15 - на "Мире"». Вот какое оборудование у нас делают в России», - говорит Соловьев.

Первая экспедиция «Мира» открыла новую страницу в истории космонавтики. А Владимир Соловьев после возвращения продолжил ее летопись уже на Земле – он стал руководителем полета в российском ЦУПе.

Суммарно легендарный космонавт провел на орбите около года и более 30 часов проработал в открытом космосе. Он установил мировые рекорды в пилотируемой космонавтике, которые не побиты до сих пор. Сегодня Соловьев отвечает за безопасный полет российского сегмента МКС.