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Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря

Лина Давыдова
11:26 05.12.2019
Контр-адмирал, кавалер ордена Красной Звезды Владимир Богдашин рассказал, как на сторожевике «Беззаветный» протаранил американский ракетный крейсер, нарушивший границу СССР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defenseimagery.mil

Контр-адмирал, кавалер ордена Красной звезды Владимир Богдашин в эксклюзивном интервью программе «Специальный репортаж» рассказал об инциденте, который произошел в 1988 году у берегов Крыма. Ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» ВМС США нарушили границу СССР. Реакция советского флота последовала мгновенно. Сторожевики «Беззаветный» и СКР-6 совершили навал на американские корабли.

Тогда еще капитан второго ранга Владимир Богдашин командовал «Беззаветным».

«Американцы входят через 5-7 минут в наши территориальные воды, мы находимся рядом - с левого борта у них. То есть мы находимся между Крымом и крейсером. Вода кипит, скорость 22 узла, американцы стоят, наблюдают. Мы в три раза меньше, чем американский крейсер», - вспомнил Богдашин.

Это был настоящий бой, хоть и без стрельбы. На размещенных в Сети архивных кадрах, сделанных с борта крейсера «Йорктаун», можно увидеть, как американские моряки спокойно снимают на видео советский сторожевик, совершенно не ожидая ответных действий.

«Мы ударили плавно. Оказалось, при такой скорости этот плавный удар, да еще и якорем, якорь оборвался. Пролетел над их кораблем и упал в воду. Задев, естественно, распоров часть обшивок у них и в носовой части, у нас сделал небольшую дырку. Наш корабль, конечно, как мячик пошел к его корме. В тоже время потеряли в скорости. У нас на правом борту находились 4 боевых торпеды в торпедных аппаратах, а у него с левого борта находилось 4 боевых торпеды, ракеты "Гарпун". Наши торпедные  аппараты начали сближаться с "Гарпуном". Ничего не оставалось делать, как увеличить ход до самого полного, руль положить вправо на борт. И вот это движение нашего корабля вперед и выход его во вторую атаку», - рассказал контр-адмирал.

С тех пор Владимир Богдашин прекрасно знает, что из себя представляют американские боевые корабли. Он не раз смотрел на них, оценивая потенциальную угрозу.

В новом выпуске «Специального репортажа» контр-адмирал проанализирует недавние действия кораблей ВМС США, которые дважды за несколько дней прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море, чем вызвали справедливое недовольство в КНР. Не пропустите премьеру 5 декабря в 18:30 на телеканале «Звезда».

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