День воинской славы: в столице почтили память погибших под Москвой

В Москве почтили память погибших в битве за столицу. Ровно 78 лет назад Красная армия перешла в контрнаступление под Москвой, несмотря на численное превосходство фашистов. Сражение завершилось первым тяжелым поражением гитлеровской армии с начала Второй мировой войны.

В память о событиях 1941 года, мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Память о погибших почтили минутой молчания.

Битва за Москву, известная, как «операция Тайфун», представляла собой серию боевых действий Красной Армии и военных соединений Вермахта. Она стала одной из самых кровопролитных за всю Великую Отечественную войну - в сражении погибло более трех миллионов человек.