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Смерть в таблетках: эксперт рассказал правду о газе нацистов «Циклон Б»

Ян Брацкий
18:35 04.12.2019
Первыми жертвами смертоносного газа стали советские военнопленные, на которых нацисты проводили опыты.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Смертоносный яд «Циклон Б», который нацисты использовали для умерщвления тысяч людей в концлагерях, впервые был обнаружен в курской школе, которую занимали немцы. Первоначально он был выполнен в виде таблеток и напоминал отраву для крыс.

Это выдержки из дневника главного токсиколога советской армии Иосифа Фридлянда, который сразу предположил истинное назначение «таблеток». Тогда в версию военного врача никто не поверил, слишком варварским казался способ убийства невинных людей.  

«Пресловутый "Циклон Б" сначала был применен не в газовых камерах, а в подвалах Аушвица, где нацисты испытывали его на советских военнопленных. На них нацисты проводили эксперименты», - заявил в интервью программе «Секретные материалы» председатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ Илья Альтман.

Простые с виду таблетки превращались в смертельное оружие, как только оказывались на земле. Под воздействием тепла и кислорода газ начинал активно выделяться. Вдохнувший его человек был обречен на мучительную гибель от удушья, рассказал эксперт. При помощи «Циклона Б» нацисты уничтожили десятки тысяч человек.  

«Быстрое уничтожение эшелонов, прибывающих в лагерь смерти. Из двух или трех эшелонов, которые ежедневно привозили пленных в лагерь, нацисты оставляли несколько десятков трудоспособных человек для обслуживания, остальных приговаривали», - добавляет Альтман.

На другом конце света, в архивах США был обнаружен не менее любопытный документ. В отличии от истории создания смертоносного яда, он включал в себя инструкции для нацистов от рейхсфюррера Генриха Гиммлера. Представителям арийской расы предписывалось по-хозяйски вести себя на захваченных восточных территориях. Гиммлер затрагивает широчайший круг вопросов - от отношений с женщинами до борьбы с мухами и способам мыться в русской бане.

О технологии, позволившей нацистам не только превратиться в армию грабителей и убийц, но и возомнить себя богами, смотрите сегодня в программе «Секретные материалы» в 20:25 на телеканале «Звезда».

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