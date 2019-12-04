Узник Освенцима рассказал об изощренных пытках фашистов

Бывший узник концлагеря Евгений Ковалев рассказал о изощренных пытках, которые фашисты применяли против заключенных.

Ветеран попал в Освенцим в 14 лет - в 1943 году. Он был юным партизаном, когда его поймали немцы. Заключенных привезли в концлагерь, загнали в помещение и начали избивать. Затем раненым приказали смывать собственную кровь. После каждому из них присвоили номер - цифры фашисты набили на руках узников и нашили на тонких полосатых пижамах.

«Все заболели от холода. В пижамах на улице было холодно. Утром, чуть свет, подъем - всех выгоняют, гоняют с плетками, а потом кладут на землю как бревно, и катают. Бока бьют. Издевались по-страшному», - вспомнил Ковалев в интервью программе «Секретные материалы».

Вместо ботинок заключенным выдавали башмаки, вырезанные из куска дерева. Они оказались настоящим орудием пытки. Деревянная обувь быстро превращала ноги в кровавое месиво.

Евгений Ковалев вместе с остальными пленными в Освенциме занимался возведением овощехранилища, копанием и укреплением подвалов. Затем его перевели в город Судеты в Чехии, в филиал лагеря Освенцим. Там он работал на радиозаводе до конца апреля 1945 года. Из лагеря он был освобожден советскими солдатами 4 мая вместе с остальными пленными.

О технологии, позволившей нацистам не только превратиться в армию грабителей и убийц, но и возомнить себя богами, смотрите в программе «Секретные материалы» 4 декабря в 20:25 на телеканале «Звезда».