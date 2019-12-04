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Все гениальное просто: как генерал-полковник Евгений Колибернов «обхитрил» американский «Першинг 2»

Лина Давыдова
Наталья Ким
14:27 04.12.2019
Евгений Колибернов предложил эффективную и при этом очень простую защиту от американских ракет средней дальности «Першинг-2». Выдающемуся генерал-полковнику инженерных войск посвящен новый выпуск программы «Легенды армии».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dominik Obertreis, Globallookpress
Легенды армии. Евгений Колибернов

В 80-е годы американские ракеты были нацелены на объекты в Советском Союзе. Однако усилиями советской военной науки всю опасность этого грозного оружия удалось свести к минимуму. И случилось это во многом благодаря генерал-полковнику инженерных войск Евгению Колибернову.

В 1968 году генерал Колибернов обеспечивал ввод в Чехословакию войск стран Организации Варшавского Договора. Задача казалась невыполнимой – скрытно подготовить пути продвижения для группировки, которая включала больше пяти тысяч танков и полмиллиона личного состава. Однако Колибернов, как начальник инженерных войск Северной группы войск, справился с ней блестяще. А спустя 10 лет написал кандидатскую диссертацию об операции в Чехословакии. Защита прошла с таким триумфом, что на ученом совете Военной академии ему хотели сразу присвоить степень доктора военных наук.

Но Колибернов категорически отказался от этого звания, заявив, что напишет отдельную докторскую диссертацию. И написал. Докторская диссертация генерала Евгения Колибернова касалась проблемы, которая и по сей день не потеряла актуальность: как защититься от высокоточного ядерного оружия противника. Именно эта научная работа положила начало борьбе с крылатыми ракетами, от которых, как казалось тогда, невозможно найти эффективной защиты.

К концу 1970-х годов Советский Союз мог уже не опасаться межконтинентальных ракет. Средства раннего предупреждения о запусках оружия работали надежно. Другое дело – крылатые ракеты малой и средней дальности. Они летали на высоте от 30 до 50 метров, и советские системы ПВО их просто не видели.

© ТРК "Звезда"

В декабре 1979 года альянс НАТО решил развернуть в Европе 572 ракеты средней дальности. Данные разведки обескуражили советское руководство. Выяснилось, что новые смертоносные ракеты могли за несколько минут уничтожить все важнейшие объекты на европейской части СССР. А защититься от страшной угрозы не было никакой возможности – американцы использовали для создания этих ракет неизвестные нашим ученым новейшие технологии.

В начале 80-х годов Евгений Колибернов вместе со своими подчиненными ломал голову над тем, как помешать работе радиолокационных систем наведения американских ракет. Сейчас рассказать более детально о современном применении многих его разработок невозможно – они до сих пор засекречены. Можно лишь оценить значимость этих проектов.

Впервые США применили высокоточное оружие во время войны во Вьетнаме. Колибернов помнил рассказы своих сослуживцев, потрясенных тем, как американские ракеты с невероятной точностью залетали в ангары, где стояли советские самолеты.

«Они пробивали ворота, взрывались там и уничтожали все. То есть это было грозное оружие. Тем более это грозное оружие появилось у нас под боком», - рассказывает в интервью программе «Легенды армии» доцент Кафедры фортификации, маскировки и водообеспечения военного института (Инженерных войск) Михаил Крысанов.

Защититься от высокоточных ракет средствами маскировки, которые существовали на тот момент, было невозможно. Системы наведения работали не только в видимом диапазоне, они могли распознавать цели в инфракрасном, тепловом и радиолокационном полях. Колибернов поставил подчиненным следующую задачу:

«Устранить какие-то более информативные элементы, или такие датчики, по которым эти системы наводились, и исказить само поле зрения, саму сцену, которую видела эта система наведения, в поле зрения которой попадала цель или другая окружающая цель местности», - объясняет Крысанов.

В 1978 году генерала Колибернова назначили начальником Военно-инженерной академии имени Куйбышева. Ему предстояло не только готовить высококлассных специалистов для инженерных войск, но и заниматься разработками новых средств вооружения.

В 80-е годы в мире начался новый виток холодной войны. В марте 1983 года американский президент Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла» и объявил о начале работы над долгосрочной программой СОИ –«Стратегическая оборонная инициатива» (в газетах ее называли «Звездные войны»). Американцы уверяли, что сверхновое оружие будет создано исключительно для защиты от советских ракет. А через несколько месяцев развернули в Европе средство не обороны, а нападения – баллистические ракеты.

В 1985 году Западную Германию начали сотрясать антивоенные митинги. Миллионы людей требовали убрать с территории ФРГ американские ракеты. Но, несмотря на протесты населения, к декабрю 1985 года США разместили в Западной Германии 108 ракет средней дальности «Першинг-2». Смертоносное оружие было нацелено на Советский Союз. Мир находился на грани ядерной войны.

© Marcel-Antonisse, Anefo, Wikimedia

Ракета «Першинг-2» обладала особой системой навигации: во время полета сканировала местность, сверяла с заложенными в нее геоданными и на ходу корректировала траекторию.

Именно эту систему и решили ввести в заблуждение ученые Военно-инженерной академии. И им это удалось. Евгений Колибернов модифицировал так называемые радиолокационные уголковые отражатели, которые создают ложные цели и вводят в заблуждение системы наведения.

Кроме этого, научная группа разработала новый вид маскировки – пенный. Ученые придумали использовать вспененные теплоизоляционные материалы - типа пенополиуретана - для маскировки, которая была эффективна в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Более того: пенной маскировке оказалась не страшна даже космическая разведка.

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского отдела военного института (инженерных войск), профессор Валерий Герасименя вспоминает,  как ему поручили замаскировать при помощи средств пенной маскировки две танковые роты.

«Мне было поручено замаскировать с применением новых инновационных способов и средств пенной маскировки две танковые роты. В реальном масштабе времени был организован пункт по маскировке, куда заходил танк, в течение 5 минут обрабатывался средствами, и выходил дальше на маршруты выдвижения для решения поставленных боевых задач. В течение трех суток две танковой роты в районе сосредоточения этой дивизии не были обнаружены», - рассказывает профессор.

Вопрос с маскировкой техники и отдельных военных объектов был решен. Но что было делать с крупными зданиями, военно-промышленными объектами?

Решение было найдено. Ученые академии придумали способ, который изменял отражающие и излучающие способности крупных объектов. Радиолокационные системы наведения в итоге получали искаженные данные. Это сводило на нет всю опасность высокоточного оружия.

В то же время другие средства маскировки, разработанные Колиберновым, создавали ложные, отвлекающие цели.

«Еще одно его изобретение - подвижная имитационная цель, которая в момент наведения системы высокоточного оружия, отвлекая средство наведения на ложную цель, отстреливалась от основного военного объекта и уводила головку наведения с боеприпасом на ложную цель, которая имитировала признаки крупного стратегического объекта», - объяснил Герасименя.

В итоге американцам стало ясно: эффективность их высокоточного оружия усилиями советской военной науки сведена до минимума. Так что в декабре 1987 года лидеры СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Евгений Колибернов стоял у истоков множества изобретений. После 10 лет в должности начальника академии в 1988 году генерал-полковник ушел в отставку. Но продолжал заниматься наукой и преподавательской деятельностью. Профессор кафедры боевого применения специального вооружения инженерных войск написал десятки научных работ и воспитал не одно поколение военных инженеров. В последние годы жизни он работал над книгой об истории инженерных войск. Колибернов очень торопился и переживал, что не успеет ее закончить. Генерал-полковник ушел из жизни 5 сентября 2013 года, завещав своим ученикам продолжить его работу.

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