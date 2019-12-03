Ограбление века: в чьих руках окажутся украденные в Дрездене украшения

В конце ноября в Дрездене было совершено дерзкое ограбление, которое уже окрестили кражей века. Неизвестные проникли в музей «Зеленый свод», где хранится крупнейшая коллекция сокровищ в Европе, и похитили бриллианты и другие ценности. Ущерб составил около миллиарда евро.

«Зеленый свод» - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа сильного. С 1724 года она действует как музей, в котором хранится порядка 3 тысяч экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других ценных материалов.

Эксперты опасаются, что с каждым днем найти похищенные украшения в сохранности уменьшаются. Большинство грабителей, имея дело с драгоценностями подобного рода, стремятся замести следы своего преступления - переплавить золото, извлечь камни и продать отдельно.

Доктор искусств Юрий Шерлинг считает, что на кражу произведений искусства и редких музейных экспонатов с целью их дальнейшей продажи идут не очень осведомленные преступники, ведь сбыть такой «товар» очень сложно. Свое мнение он высказал в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

«Они совершенно не понимают, что они крадут и как они крадут», - полагает Шерлинг.

В то же время искусствовед не исключает, что похищенные драгоценности окажутся в руках частных коллекционеров, для которых не так важно, как к ним в руки попал тот или иной объект.

«По моему жизненному опыту скажу, что частным коллекционерам неважно, краденная вещь или нет. Им важно философски иметь ее», - пояснил Шерлинг.

Ограбление музея «Зеленый свод» было совершено на рассвете 25 ноября. Двое злоумышленников с фонариками и топором проникли в сокровищницу. Грабители разбили три витрины в зале, посвященном эпохе барокко. Именно там хранились украшения, инкрустированные бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Полиция прибыла через несколько минут, но грабителей на месте преступления уже не было.

Судьба украденных драгоценностей пока неизвестна.