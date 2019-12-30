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Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером

Константин Худолеев
10:20 30.12.2019
Из документов, в частности, можно узнать о деталях беседы немецкого посла Ганса Адольфа Мольтке с министром иностранных дел Польши Юзефом Беком. Тогда польская сторона выражала большую благодарность за лояльную трактовку интересов Варшавы на Мюнхенской конференции, а также за искренность отношений во время чешского конфликта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. В Twitter Матеуш Моравецкий написал, что именно эти две страны развязали Вторую мировую войну. Так Варшава отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина, который во время большой пресс-конференции рассказал о том, что польские власти сотрудничали с фашистами.

Российский лидер тогда сослался на архивные документы. В Польше предпочитают их не замечать. Но делать это все сложнее, поскольку вскрываются новые свидетельства сговора Польши и Германии.

По сообщениям польского агентства печати, протест послу РФ в Польше Сергею Андрееву после слов Владимира Путина высказал замглавы польского МИД Марчин Пшидач. Однако, как утверждает представитель России, это неправда.

«Он на беседе в МИДе не присутствовал, никаких таких заявлений мне не делал там, если бы сделал то получил бы ответ адекватный», - объяснил Андреев в разговоре со «Звездой».

На самом деле разговор состоялся с руководителем восточного департамента МИД, и речь действительно шла о словах Путина, которые прозвучали на заседании коллегии Минобороны. Российский лидер тогда подверг резкой критике действия польских дипломатов перед Второй мировой, обвинив их в антисемитизме и сотрудничестве с Гитлером.

«Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии (Юзефу Липскому - прим. ред.), прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание. На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: “Когда я это услышал, - пишет он, - я ему ответил, – фюреру он ответил, Гитлеру, – если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве”. Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя», - сказал президент РФ.

Юзеф Липский высказывал не просто свое мнение. Такова была политика польских властей. Документ подлинный и хранится в Москве - после Великой Отечественной архив польской разведки и множество других исторических материалов из европейских стран достались нам в качестве трофеев.  

В частности, можно ознакомиться с деталями беседы немецкого посла Ганса Адольфа Мольтке с министром иностранных дел Польши Юзефом Беком 1 октября 1938 года. Тогда Бек выразил большую благодарность за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции, а также за искренность отношений во время чешского конфликта. 

Речь об участии Польши в разделе Чехословакии, инициированном немцами. Тогда Польша ухватила лакомый кусок - Тешинскую область. Чтобы воплотить свой давний националистический лозунг «Польша от балтийского до черного моря» и занять приграничные территории соседних стран, в том числе и Советского Союза, польские власти готовы были прислуживать Гитлеру во всех вопросах. Еврейский - не исключение.

Позорная страница истории. Именно Польшу называют самым большим в мире еврейским кладбищем. До войны там жили более 3 миллионов евреев, после - лишь десятки тысяч.

«Польша не хочет признавать свои ошибки, не хочет каяться что во многих вопросах она была как минимум пособником немцев, сегодня официальные польские власти говорят о том, что поляки это тоже жертва немецкой агрессии, и не было какого-то массового коллаборационизма в Польше к немецкой-фашистской армии. Это не так, это не соответствует действительности, погромы до войны, погромы после войны, активная участие поляков во всех работах в концлагерях, это имело место быть, Польша не хочет это признавать», - уверен президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Но именно Польша лоббирует принятие в европейском парламенте в сентябре 2019 года резолюции о виновности СССР в развязывании Второй мировой. Главная улика - пакт Молотова-Риббентропа. Хотя такие договоры задолго до Советского Союза заключали и другие страны.

Например, сама Польша подписала пакт Пилсудского-Гитлера еще в 1934 году. СССР, напротив, выступал за коллективную безопасность, и последним вскочил на подножку этого поезда.

Наши дипломаты вели переговоры с Великобританией и Францией о создании антигитлеровской коалиции. Но европейские державы, явно рассчитывали, что Германия схлестнется с Советским Союзом. Отсюда и политика умиротворения и мюнхенский сговор.

Впрочем, союзником Гитлера оказалось быть так же выгодно, как и его противником. В архиве есть записи секретных совещаний у рейхсканцлера. Польскую покорность фюрер ценил, но не переоценивал.

«Сомнительна ценность Польши, как барьера против России. Польский режим не выдержит нажима со стороны России. Таким образом, отпадает вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, и остается решение напасть на Польшу при первой же возможности», - говорится в немецких архивных документах.

А пока в Польше не подозревали, что дни их дружбы с Гитлером сочтены, в Варшаве планировали даже раздел СССР. Согласно документам из архива службы внешней разведки, поляки организовали для этого подпольную организацию со штабквартирой в Париже. Но этим планам не суждено было сбыться. Само польское государство фактически перестало существовать в сентябре 1939 года, когда войско польское капитулировало перед Вермахтом. И именно тогда на территорию западной Украины и западной Белоруссии вынуждены были войти советские войска.

Сейчас даже в годовщину начала войны здесь вспоминают не с теми, кто освободил страну в 1945 году, а с теми, кто напал в 1939 году. В самом начале следующего года будут отмечаться две важные даты: 75 лет освобождения Варшавы и лагеря Освенцим, однако вспомнят ли в Варшаве о том, какую роль сыграли в этом советские солдаты, - не известно.

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Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
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