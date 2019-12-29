«У меня немцы забрали пианино»: как советские солдаты помогали полякам после освобождения Кракова

Девятнадцатого января 1945 года 60-я и 59-я армии освободили польский Краков от фашистов. Город был занят немцами в 1939 году и стал столицей германского генерал-губернаторства на территории оккупированной Польши.

В отличие от других польских городов Краков за время оккупации практически не пострадал. При отступлении немцы хотели взорвать город, однако советским войскам удалось это предотвратить.

Жители Кракова смотрели на красноармейцев кто-то насторожено, ввиду долгой и упорной пропаганды Геббельса. Но поляки быстро поняли, что советские войска действительно пришли их освобождать. Об интересном эпизоде взаимодействия жителей города с Красной Армией рассказал «Звезде» ветеран Великой Отечественной войны Иван Степанович Мартынушкин.

Старший лейтенант, командир роты 1087-го стрелкового полка 322-й дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта принял участие в освобождении Украины и нескольких польских городов. В Кракове поляк попросил солдат помочь ему в довольно необычном вопросе.

«Я вижу из дома выходит польский гражданин, подходит ко мне и спрашивает: "Пан офицер, у меня немцы забрали пианино, но не увезли. Когда uciekali (убегали - польск.), они не увезли его и оно осталось вот там". Показал он это здание и говорит: "Не могли бы ваши солдаты принести мне это пианино на квартиру?". Где-то на втором или на третьем этаже этого дома, около которого мы остановились. Я тогда как-то смутился, как говорят - стушевался, даже не знал, что ему ответить. Я вижу, что мы только все вышли из боя, солдаты только вышли из боя. Но солдаты слышали этот разговор и мне кричат: "Товарищ старший лейтенант, да не волнуйтесь, пусть этот пан покажет, где у него пианино, отнесем мы ему это пианино"», - рассказал Иван Степанович.

Мартынушкин был в числе первых советских воинов, освобождавших Освенцим. Когда рота Ивана Степановича приблизилась к Аушвицу-Биркенау, лейтенант даже не знал, что там находится концентрационный лагерь.